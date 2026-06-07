Elecciones en Coahuila se desarrollan con calma y ‘100% libres’ de intervención estatal: gobernador

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, acompañado de su familia al emitir su voto.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que el Gobierno del estado no interviene en las elecciones que se realizan este domingo en la entidad y afirmó que el proceso se desarrolla de manera tranquila.

Durante una entrevista con medios locales, el mandatario estatal sostuvo que está “al 100 por ciento” seguro de que la administración que encabeza no participa en la jornada electoral.

Se reanuda la Sesión Permanente del PEL 2025-2026, donde el Consejo General del IEC informa un avance de 99.97 % en la instalación de casillas electorales, así como la verificación de medidas de seguridad de boletas y documentación electoral realizada por parte de los CDE. pic.twitter.com/leT2jvelXj — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 7, 2026

Jiménez señaló que, salvo dos incidentes, el proceso electoral transcurre de forma tranquila y pacífica, además de destacar las condiciones de seguridad en Coahuila.

“Es importante destacar que es una jornada electoral sin incidentes, es parte de la dinámica de Coahuila, de la seguridad y calidad de vida que tenemos”, declaró.

En una jornada electoral tranquila y en paz, ya votamos. #Coahuila 🤠🇲🇽💪🏼 pic.twitter.com/Bm4hMWWvM9 — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) June 7, 2026

Las declaraciones ocurren luego de que Morena denunciara la detención de 20 militantes previo al inicio de la jornada electoral.

Ante estos señalamientos, el gobernador afirmó que se ha difundido “mala información” y explicó que los hechos registrados corresponden a “pequeñas situaciones” relacionadas con alteraciones al orden público.

#Elecciones2026 | Llegada y voto del gobernador Manolo Jiménez. pic.twitter.com/tbc6UaXCvg — El Coahuilense (@coahuilense_el) June 7, 2026

“Esas situaciones no pueden ocurrir en Coahuila, porque es una tierra de ley”, expresó el mandatario estatal.

INE reporta baja participación ciudadana durante jornada electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una baja participación ciudadana durante las primeras horas de la jornada electoral en Coahuila, de acuerdo con el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 06, Raúl Samaniego Alvarado.

En entrevista, el funcionario señaló que la poca afluencia de votantes fue observada durante un recorrido por distintas casillas electorales, las cuales fueron instaladas en su totalidad y operaban con normalidad.

https://x.com/IEC_Coahuila/status/2063704544387678266

⏰¡Que no te gane el tiempo! Acude a votar antes de las 6:00 p. m. ¡Ejerce tu derecho! 👍#EleccionesCoahuila2026 🗳️ pic.twitter.com/CMRpRgzrA8 — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 7, 2026

Samaniego Alvarado explicó que incluso en casillas especiales, donde regularmente se registra una alta concentración de ciudadanos, no se había observado la participación esperada.

“Las casillas especiales, como la instalada en la Universidad Mexicana de las Américas y la ubicada en la Central de Autobuses, generalmente tienen muchísima afluencia. Incluso en ocasiones se terminan las boletas antes de que concluya la jornada electoral. Sin embargo, hasta este momento no hemos visto la participación que esperábamos", declaró.

🚨¡Llegó el día!

🗳️Hoy, domingo 7 de junio, es momento de

participar y ser parte del cambio.

📍Ubica tu casilla, acude y ejerce tu derecho al

voto con orgullo y responsabilidad.

🙌Sal, participa y haz que tu voz cuente.#HoyVotaCoahuila2026#ParticipaciónCiudadanaPEL202 pic.twitter.com/TGRKIPZBzv — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 7, 2026

Pese al panorama inicial, el representante del INE en Coahuila expresó su confianza en que la participación aumente conforme avance el día y llamó a la población a acudir a las urnas antes del cierre de la jornada electoral.

Votan coahuilenses para renovar 25 diputaciones del Congreso

Este domingo, Coahuila celebra elecciones para renovar las 25 diputaciones del Congreso estatal, que conformarán la LXIV Legislatura, a comenzar el 1 de enero de 2027.

A la jornada electoral están convocados dos millones 497 mil 551 votantes, a través de cuatro mil 275 casillas a instalarse a lo largo de todo el territorio estatal.

🇲🇽 Con respeto a nuestros símbolos patrios, esta mañana realizamos en el IEC un acto cívico previo al inicio de la Jornada Electoral en la que se renovará el Congreso de Coahuila.

Refrendamos nuestro compromiso de trabajar por una elección ordenada y transparente. 🗳 pic.twitter.com/dKQqjF6hYw — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 7, 2026

En las elecciones apoyan 30 mil funcionarios de casilla y alrededor de seis mil observadores electorales.

A propósito, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y, a los actores políticos, a “respetar las normas y actuar dentro del marco legal, sin buscar ventajas indebidas”.

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