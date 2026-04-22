Aumentan quejas por violaciones a DH en Coahuila

AGENTES de la Fiscalía de Justicia de Coahuila, en acciones de proximidad el 5 de abril

Las quejas por vulneración a los derechos humanos de una persona o un grupo en Coahuila tuvieron un aumento de 4.2 por ciento en el último año, aunque, de manera contrastante, las recomendaciones para la reparación del daño tuvieron una disminución de 25 por ciento.

El informe de actividades de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) del 2024 estableció que, del total de quejas recibidas durante el periodo, que fue de mil 500, 92.5 por ciento fue admitido, mientras que 7.5 por ciento fue declarado improcedente o considerado fuera de la competencia de la CDHEC.

En 2025 se reportaron mil 563 quejas recibidas y no se informó sobre el número de quejas que fueron declaradas improcedentes o consideradas fuera de la competencia de la comisión.

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EL DATO: LAS QUEJAS por presuntas violaciones a derechos en Piedras Negras se dispararon en el primer trimestre del año, al alcanzar 101 casos, la cifra más alta en cinco años.

No obstante, a pesar del aumento en la cantidad de quejas, las recomendaciones emitidas tuvieron una drástica reducción, ya que pasaron de 40 en 2024 a 30 en 2025, lo que representa 25 por ciento menos.

LEGALIDAD, LA MÁS AFECTADA. Durante 2025, según las recomendaciones emitidas, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica es el más afectado, lo que indica una “prevalencia significativa de violaciones en este ámbito”.

Le siguen los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la propiedad y posesión, y a la privacidad, así como a la igualdad y al trato digno.

Los derechos de petición, de las mujeres a una vida libre de violencia y de las personas migrantes también figuran.

2 Recomendaciones ha emitido la CDHEC durante 2026

Asimismo, entre los derechos vulnerados de menor incidencia aparecen a la tutela efectiva, de las niñas, niños y adolescentes a una educación inclusiva, a la vida, a la libertad de expresión y a la manifestación pública.

“Estos datos subrayan la necesidad urgente de atender y reforzar las garantías en los derechos más vulnerados, en particular en aquellos relacionados con legalidad, seguridad jurídica y libertad personal”, mencionó en su informe la comisión encabezada por el ombudsperson José Ángel Rodríguez.

MUNICIPALES, EL FOCO. En cuanto a los responsables de las vulneraciones a los derechos humanos, según las recomendaciones emitidas, las policías municipales encabezan la lista, con 32.2 por ciento, lo que refleja que estas instituciones son las principales responsables de los atropellos detectados.

Le sigue la Fiscalía General del Estado, con 29 por ciento. En tercer lugar se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública (policía) del gobierno estatal del priista Manolo Jiménez, con 22.5 por ciento. Los ayuntamientos, con 6.4 por ciento, y la Secretaría de Salud y el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, tienen 3.2 por ciento cada una.

La CDHEC mencionó que en la totalidad de las recomendaciones se incluyó la solicitud de iniciar procedimientos administrativos contra las personas servidoras públicas responsables. Además, como medida de no repetición, en todas estas recomendaciones se propuso la capacitación del personal en materia de derechos humanos.

JUSTICIA, EN ENTREDICHO. En cuanto a las autoridades con más quejas reportadas, la Fiscalía General del Estado ocupó el primer lugar tanto en 2024 como en 2025, además de que reportó un incremento de quejas de 82 por ciento, pues pasó de 34 a 62 en el último año.

Otras instituciones que reportaron un incremento en las quejas fueron las policías municipales, ya que pasaron de 24 a 36, lo que representa un incremento de 50 por ciento.

En 2025, la tercera institución con más quejas fue la Secretaría de Seguridad Pública, con un total de 19, mientras que el cuarto lugar lo ocupó la Secretaría de Educación, con 11, y la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario, con 10, complementó los primeros cinco lugares.

Mientras tanto, en 2024 la Secretaría de Seguridad Pública ocupó el segundo lugar con más quejas, con un total de 31; policías municipales reportaron 24, y la Secretaría de Educación sumó 13 quejas.

Durante 2025, los cinco municipios con más quejas fueron Torreón (395), Saltillo (342), Piedras Negras, (312), Monclova (296) y Acuña (106).

En 2024, los cinco municipios con más quejas fueron Saltillo (328), Torreón (318), Piedras Negras (317), Monclova (250) y Nueva Rosita (136).

Fuente›Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila ı Foto: Especial

BAJA LA PREVISIÓN. Acerca de las medidas precautorias o medidas cautelares, que son para proteger a personas en situación de riesgo inminente de sufrir un daño irreparable, también se tiene una disminución, ya que pasaron de 38 en 2024 a 35 en 2025.

De igual forma, los informes de la Comisión de los Derechos Humanos refieren un mínimo aumento en los procedimientos iniciados de oficio, al comparar el último año, ya que pasaron de 16 a 17.

De acuerdo con la CDHEC, cuando se tiene conocimiento, por cualquier medio, de un acto u omisión por parte de una autoridad o persona servidora pública, ya sea estatal o municipal, que se presuma como una vulneración a los derechos humanos de una persona o un grupo de ellas, la institución está facultada para iniciar, de oficio, una investigación preliminar.

Esta investigación tiene como propósito determinar si existen elementos suficientes para dar inicio a un procedimiento de protección no jurisdiccional de derechos humanos.