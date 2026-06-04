PT respalda carta de López Obrador y acusa ofensiva de EU contra la 4T

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, respaldó la carta difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que las presiones provenientes de Estados Unidos forman parte de una estrategia para frenar el proyecto político de la Cuarta Transformación.

Durante una conferencia de prensa, el legislador consideró que el mensaje del exmandatario es “adecuado” y coincide con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la defensa de la soberanía nacional frente a lo que calificó como intentos de injerencia extranjera.

“Nosotros celebramos, compartimos y estamos al 100 por ciento con nuestro expresidente López Obrador y con nuestra presidenta, y al 200 por ciento con el pueblo de México”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Salud ISSSTE aplica más de 472 mil dosis en la Semana Nacional de Vacunación 2026

Reginaldo Sandoval, en la sesión de la Comisión Permanente celebrada en el Senado, el pasado 6 de mayo ı Foto: Especial

Sandoval sostuvo que México atraviesa una coyuntura compleja debido a que el gobierno federal impulsa un modelo orientado al bienestar social, mientras que en Estados Unidos —dijo— prevalecen intereses de grupos económicos que buscan mantener influencia sobre América Latina.

El líder parlamentario petista acusó además a sectores de la oposición mexicana de promover denuncias y señalamientos ante autoridades estadounidenses con el propósito de debilitar al actual gobierno.

En otro tema, fue cuestionado sobre la información publicada por el diario Los Angeles Times respecto a presuntas investigaciones en Estados Unidos relacionadas con gobernadores de Sonora y Tamaulipas.

Al respecto, Sandoval Flores desestimó los señalamientos y aseguró que existe una intencionalidad política detrás de estas versiones.

“Lo que quieren es descarrilar el proceso de transformación, el proceso de la 4T, para ayudar a la derecha”, declaró.

El diputado sostuvo que podrían surgir nuevos señalamientos contra otros gobernadores, integrantes del gabinete e incluso exfuncionarios federales, como parte de una estrategia para desacreditar a los gobiernos identificados con proyectos progresistas en América Latina.

Asimismo, cuestionó la autoridad moral del gobierno estadounidense para emitir acusaciones en materia de seguridad y combate al narcotráfico, al señalar problemas internos relacionados con el consumo de drogas, el tráfico de armas y los niveles de pobreza en ese país.

“Que arreglen la dificultad que tienen del consumo de droga allá y que arreglen el tema del contrabando de armas”, expresó.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL