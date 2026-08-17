¿Quién es Marité Matus, la ultima esposa de Camilo Huerta?

Camilo Huerta está en el ojo del huracán tras haber sido detenido por una investigación en la que lo han relacionado con presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Esto ha hecho que muchos se pregunten sobre su última esposa.

¿Quién es Marité Matus?

María Teresa “Marité” Matus es una destacada influencer y empresaria chilena de 39 años de edad nacida el 28 de marzo de 1987 que saltó a la luz pública durante su matrimonio de diez años con el futbolista Arturo Vidal.

A lo largo de esa relación, que duró de 2009 a 2019 y de la cual nacieron sus tres hijos (Alonso, Elisabetta y Emiliano), acompañó al deportista en su trayectoria por Europa, por lo que fue una figura recurrente de la prensa de espectáculos en Chile y Latinoamérica.

Tras su separación, Matus consolidó su propio perfil independiente como personalidad digital, acumulando más de un millón de seguidores en redes sociales gracias a sus contenidos sobre moda, viajes, estilo de vida y maternidad, además de incursionar en inversiones del sector inmobiliario. E

En el ámbito sentimental, volvió a captar la atención de los medios tras contraer matrimonio con el preparador físico y exchico reality Camilo Huerta, manteniendo una presencia constante en el mundo del entretenimiento.

Marité Matus y Camilo Huerta terminaron su relación de manera definitiva en abril de 2025, concretando el quiebre tras unos 15 meses de matrimonio.

La separación de la pareja ocurrió en abril, pero se hizo pública oficialmente en julio de 2025, cuando Matus lo confirmó en sus redes sociales señalando que el vínculo estaba terminado y que no había vuelta atrás.

Según ella, la ruptura ocurrió por desgastes en la vida cotidiana, diferencias en las dinámicas del hogar y la falta de un compromiso parejo en la relación afectaron la armonía familiar.

El fin del matrimonio estuvo acompañado de serios conflictos financieros relacionados con la administración de negocios y préstamos de dinero entre ambos, caso que terminó siendo llevado a la justicia.

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