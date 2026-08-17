¿Quién es Camilo Huerta, el modelo investigado por trafico de drogas?

El modelo y chico reality Camilo Huerta está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros de Chile lo investigan por presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

En redes sociales, circula el video del regreso del famoso a Chile, quien declaró que es completamente inocente, pese a que no pudo dar demasiadas declaraciones al encontrarse escoltado por las autoridades camino a una patrulla.

🔴 El exrostro televisivo Camilo Huerta regresó a Chile durante la madrugada de este lunes, en un vuelo proveniente de Miami, Estados Unidos, en medio de una investigación liderada por una unidad especializada de Carabineros. pic.twitter.com/N5Ngzct15t — Meganoticias (@meganoticiascl) August 17, 2026

La investigación en la que se ha visto envuelto Camilo Huerta se enfoca en una organización que supuestamente utilizaba la fachada de dispensarios de cannabis medicinal para comercializar marihuana en cantidades superiores a las permitidas por la ley.

Se estima que esta red habría generado ganancias superiores a los $8 mil millones de pesos chilenos. Por este motivo, se llevaron a cabo operativos policiales masivos ejecutados en varias regiones de Chile, con decenas de detenidos.

¿Quién es Camilo Huerta?

Camilo Huerta es un profesor de educación física, ex deportista, entrenador personal y figura de la televisión y farándula chilena. Egresó de la Universidad Andrés Bello y fue basquetbolista juvenil en el club Universidad Católica.

Saltó a la fama en 2007 tras su paso por el reality de adiestramiento militar Pelotón. Poco después se sumó al programa juvenil Yingo (CHV), donde integró el grupo de los “Modelais”, consolidando su presencia en la pantalla chica. También participó en competencias culinarias como El discípulo del chef y, más recientemente, retornó al formato reality en Vecinos al límite.

Ha mantenido relaciones sentimentales con diversas figuras públicas como la modelo argentina Rocío Marengo y con Connie Mengotti; también estuvo casado con Marité Matus y recientemente se le ha vinculado sentimentalmente con Paula Pavic.

Camilo Huerta es investigado por una presunta participación en asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos dentro de una red de falsos dispensarios de cannabis medicinal para distribuir e ingresar ilegalmente grandes cantidades de marihuana al mercado informal.

Tras la emisión de una orden de detención en su contra, las autoridades señalaron que Huerta se encontraba fuera de Chile, específicamente en Miami, Estados Unidos.

Finalmente, este lunes fue detenido en el Aeropuerto de Santiago tras regresar desde Miami, en medio de la Operación Amsterdam, como se ha llamado a las acciones frente a la investigación de la red de narcotráfico.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Gabriela Guillén, empresaria y modelo que asegura tuvo romance con Cristiano Ronaldo?

Jailyne Ojeda: El antes y después de la famosa modelo, influencer y empresaria

¿Quién es Ivette Vergara, periodista detenida por conducir a exceso de velocidad?

Advierten que redes criminales reciclan a adolescentes deportados para el tráfico de migrantes