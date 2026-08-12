¿Quién es Gabriela Guillén, empresaria y modelo que asegura tuvo romance con Cristiano Ronaldo?

En los últimos días, el nombre de Gabriela Guillén ha acaparado titulares en España y en América Latina pues la empresaria y modelo paraguaya asegura que mantuvo un romance secreto con Cristiano Ronaldo.

Sin duda fue una revelación que nadie se esperaba y ha generado gran polémica y curiosidad en el mundo del espectáculo, en especial porque esta información surge tras la boda del futbolista portugués y Georgina Rodríguez.

¿Quién es Gabriela Guillén, empresaria y modelo que asegura que tuvo romance con el futbolista Cristiano Ronaldo?

Gabriela Guillén es una modelo y empresaria paraguaya que ha residido en España durante varios años. Su carrera se ha desarrollado en el ámbito de la moda y la estética, donde ha trabajado como representante de marcas y creadora de contenido.

La modelo Marisa Jara afirmó en El verano te mueve que Gabriela Guillén le comentó durante su paso por el programa Supervivientes que la paraguaya habría mantenido una relación discreta con el astro portugués.

“Te lo confirmo. Ahora que Leti lo está diciendo, es cierto que lo llegó a comentar. Ella dijo que había sido pareja de Cristiano Ronaldo”, expresó en vivo.

Dicho vínculo nunca salió a la luz, hasta ahora, poco tiempo después de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Sin embargo, el futbolista no le fue infiel a su ahora esposa, pues el romance con Guillén habría tenido lugar entre 2015 y 2016.

Aunque no existen pruebas fotográficas del supuesto romance, excompañeros de Gabriela Guillén en Supervivientes han insistido en que la modelo afirmó que su relación con Ronaldo fue real, describiéndolo como un vínculo breve pero significativo.

No obstante, esta declaración de la paraguaya no fue registrada por el reality show, por lo que, de haber existido esa conversación, habría sido detrás de cámaras. Hasta el momento, la modelo no ha desmentido ni confirmado su supuesta relación con Cristiano Ronaldo.

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