Así festejaron los Reyes Felipe VI y Letizia el gol de Ferran Torres y el triunfo de España | VIDEO

Así festejaron los Reyes Felipe VI y Letizia el gol de Ferran Torres y el triunfo de España

Este domingo se disputó la final del Mundial de este 2026, y pese a que muchos pronosticaban que posiblemente Argentina sería bicampeón, España logró llevarse por segunda vez en la historia la Copa.

El partido del 19 de julio se extendió 30 minutos más, pues durante los 90 minutos ninguna de las dos Selecciones logró abrir el marcador pese a los varios tiros a puerta que hubo de ambas partes.

Durante la segunda mitad del tiempo extra que parecía se iba a alargar hasta los pentaltis para definir al país ganador, España logró tener un gol a favor gracias al delantero del F.C. Barcelona, Ferran Torres.

Reyes de España en el Mundial 2026

Durante esta final; que por primera vez tuvo un show de medio tiempo, se contó con la presencia de varias figuras reconocidas tanto dentro como fuera del mundo deportivo, incluyendo a los reyes de España.

Felipe VI y Letizia fueron captados antes y durante el encuentro, e incluso el rey habría señalado al medio RTVE que La Roja volvería a llevarse el trofeo tal como lo habían hecho en el Mundial Sudáfrica 2010.

Ente el festejo de la Selección de España al recibir el trofeo de este Mundial 2026 también se encontraron los monarcas junto a sus hijas, Leonor, princesa de Austrias, y la infanta Sofía.

Entre los gritos y felicidad de esta celebración, el rey Felipe VI da el trofeo creado por el italiano Silvio Gazzaniga a la infanta Sofía, quien lo recibe con una gran sonrisa en el rostro y lo alza llena de felicidad.

Posteriormente tanto la princesa de Austrias y la infanta Sofía entregan de nueva cuenta la Copa a su padre, quien llama a Ferran Torres inmediatamente para que este cargue el trofeo mientras sus compañeros gritan “Los mejores del mundo”.

Por medio de la cuenta que brinda información sobre la actividad de la Familia Real española y la Casa de S.M. el Rey se envió una felicitación al equipo liderado por Luis De La Fuente este 2026.

Apuntaron que la segunda estrella que se lleva La Roja es el reflejo del camino exigente que recorrieron todos los miembros del equipo con “esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido”.

“Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda” se lee en la publicación.

¡@SEFutbol, sois campeones del mundo!



Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el… https://t.co/Fp28lP6b8r — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 19, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.