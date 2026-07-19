¿Qué le pasó a Lisandro ‘Licha’ Martínez, de Argentina, y por qué salió en el partido de la final?

Lisandro Martinez de Argentina en la falta que le competió a Mikel Oyarzabal de España en la final del Mundial

Al final del segundo tiempo, Lisandro ‘Licha’ Martínez del equipo de Argentina tuvo que salir del campo de juego y perderse el resto del partido que se fue a tiempos extra.

Lisandro tuvo una fuerte entrada con su rival Mikel Oyarzabal, jugador de España, y le salió contraproducente porque además de que le marcaron falta se lesionó y se tuvo que ir del partido.

¿Qué le pasó a Lisandro ‘Licha’ Martínez, jugador de Argentina?

Lisandro ‘Licha’ Martínez iba a pelear el balón metió el pie en medio de las piernas de Mikel Oyarzabal, sin embargo, en esa entrada le pegó al jugador de España y el árbitro marcó falta.

Cuando Lisandro cayó al piso su rodilla pegó directo en el piso y esto le provocó una lesión fuerte que le impidió continuar en el juego.

Lisandro se levantó del césped con dolor en la rodilla y cojeando por lo que tuvieron que hacer cambio para evitar que el jugador se lastimara más.

¿Quién es Lisandro Martínez, jugador de Argentina?

Lisandro Martínez, conocido como “Licha”, nació el 18 de enero de 1998 en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, Argentina. Es hijo de Raúl Martínez y Silvina Cabrera, creció en una familia humilde y desde pequeño mostró pasión por el fútbol.

Comenzó su formación en clubes locales como Club Urquiza y Club Libertad, antes de pasar a las inferiores de Newell’s Old Boys. Su físico y estilo aguerrido le permitieron destacarse como defensor central a pesar de no ser muy alto para la posición.

En 2017 debutó profesionalmente en Defensa y Justicia, donde tuvo buenas actuaciones que llamaron la atención del fútbol europeo. En 2019 fichó por el Ajax de Ámsterdam, club en el que se consolidó como uno de los mejores defensores de la Eredivisie.

Bajo la dirección de Erik ten Hag, ganó dos títulos de liga y demostró su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás, su agresividad y liderazgo, convirtiéndose en un pilar del equipo neerlandés.

En julio de 2022, Manchester United lo fichó por más de 57 millones de euros. A pesar de las dudas iniciales por su estatura, rápidamente se ganó el cariño de la afición con su carácter fuerte y calidad técnica. Ha sufrido varias lesiones, incluida una grave de ligamentos cruzados, pero cuando está en forma es titular indiscutido. Con los Red Devils ganó la Copa de la Liga en 2023.

Con la Selección Argentina, Martínez debutó en 2019 y se convirtió en pieza clave del ciclo de Lionel Scaloni. Fue campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo Qatar 2022 y la Copa América 2024.

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