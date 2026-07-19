Ronaldinho, Ronaldo y Pelé las figuras que participaron en el show de medio tiempo del Mundial 2026 (VIDEO)

El Mundial 2026 tuvo el primer show de medio tiempo en la final entre Argentina y España, el cual dejó sorprendidos a los aficionados al futbol mundial por las estrellas que se hicieron presentes durante el evento, pues son leyendas del deporte y que ganaron la Copa del Mundo.

Los primeros en hacerse presentes fueron Ronaldinho y Ronaldo Názario, los dos brasileños estaban conduciendo un carro rosa donde venía Madonna, la primera en hacerse presente en el show. Tras terminar su participación, los dos exfutbolistas salieron a la cancha a saludar al público y a sus fans.

Ronaldinho y Ronaldo Nazario en la actuación de Madonna 🇧🇷😹🐐



pic.twitter.com/LcFLyC9uSu — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) July 19, 2026

La FIFA logró que Pelé participara en el show de medio tiempo

Ronaldinho y Ronaldo no fueron los únicos brasileños en participar en el show de medio tiempo, también la máxima leyenda de la Canarinha, Pelé, hizo una aparición durante los 30 minutos que duró el perfomance.

El ganador de tres Copas del Mundo salió en las pantallas del Estadio Nueva York/Nueva Jersey dando un mensaje de amor al público y los aficionados otorgaron aplausos para una de las máximas leyendas del balompié internacional.

La FIFA tomó una decisión un tanto arriesgada, pero que terminó de convencer a los aficionados, pues un show de medio tiempo en la Copa del Mundo no se había visto nunca y en las próximas ediciones podría seguirse llevando a cabo.

DCO