¿A qué se dedica Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y cuántas empresas tiene?

Aunque durante años fue conocida principalmente por ser la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo logró construir una sólida carrera como empresaria, influencer y referente de la moda internacional, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes del mundo del deporte.

La rosarina ha colaborado con importantes firmas internacionales y también ha impulsado proyectos propios que la mantienen como una figura destacada mucho más allá del futbol.

Moda, negocios e influencia internacional

Uno de los principales proyectos de Antonela Roccuzzo es Enfans, una marca de ropa infantil nacida en Rosario, Argentina, que desarrolló junto a su familia y que actualmente cuenta con decenas de sucursales y una fuerte presencia en redes sociales.

Además de su faceta como empresaria, se ha convertido en embajadora de reconocidas marcas internacionales como Alo Yoga, Tiffany & Co., Adidas, Stanley, Casetify y Anastasia Beverly Hills, entre muchas otras.

Su presencia constante en desfiles de casas de moda como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Versace también la consolidó como una de las figuras más influyentes dentro del mundo fashion.

El apoyo de Lionel Messi y una carrera que sigue creciendo

Con más de 40 millones de seguidores en Instagram, Antonela Roccuzzo también ha desarrollado una importante carrera como creadora de contenido, compartiendo aspectos relacionados con la moda, el bienestar, la maternidad y el estilo de vida.

En diversas entrevistas, Lionel Messi ha reconocido que siempre ha apoyado a su esposa para que pueda desarrollar sus propios proyectos profesionales, especialmente ahora que sus hijos Thiago, Mateo y Ciro son más grandes.

Lejos de limitarse al papel de pareja de uno de los mejores futbolistas de la historia, Antonela Roccuzzo ha logrado consolidar una identidad propia dentro del mundo empresarial y de la moda, convirtiéndose en una figura con enorme proyección internacional.

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