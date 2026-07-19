Antonela Roccuzzo: ¿cuántos años tiene y cuánto mide la esposa de Lionel Messi?

Antonela Roccuzzo es una de las influencers más seguidas del mundo.

Antonela Roccuzzo se ha convertido en una de las mujeres más conocidas del futbol mundial, no solo por ser la esposa de Lionel Messi, sino también por su trabajo como empresaria e influencer. Mientras acompaña al capitán argentino rumbo a una nueva final de la Copa del Mundo, muchos aficionados se preguntan cuál es su edad y cuánto mide.

La rosarina nació el 26 de febrero de 1988, por lo que actualmente tiene 38 años. Por su parte, Messi tiene 39 años (nació el 24 de junio de 1987), por lo que es mayor por aproximadamente 10 meses.

En cuanto a su estatura, Antonela Roccuzzo mide 1.57 metros, una diferencia de 13 centímetros respecto a Lionel Messi, quien mide 1.70 metros.

Más allá de su edad y estatura

Originaria de Rosario, Argentina, Antonela conoció a Lionel Messi cuando ambos eran niños gracias a Lucas Scaglia, primo de ella y amigo del futbolista.

Con el paso de los años construyó una carrera propia como empresaria, modelo e influencer. Actualmente colabora con importantes marcas internacionales y también participa en Enfans, una firma de ropa infantil creada junto con integrantes de su familia.

Además de su faceta profesional, Antonela y Lionel Messi forman una de las parejas más reconocidas del deporte mundial y son padres de Thiago, Mateo y Ciro, acompañando al futbolista durante toda su trayectoria tanto en Europa como ahora en Estados Unidos.

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