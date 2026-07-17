Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 que estuvo bajo investigación por narcotráfico, armas y prostitución

La FIFA confirmó al silbante europeo para el partido por el título mundial.

La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vincic será el encargado de dirigir la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una designación que de inmediato volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más polémicos de su carrera como árbitro.

Aunque actualmente es considerado uno de los silbantes más importantes del futbol europeo, su nombre estuvo involucrado en una investigación policial en 2020, cuando fue detenido durante un operativo contra una organización relacionada con narcotráfico, prostitución y tráfico de armas.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

¿Por qué fue detenido Slavko Vincic?

El incidente ocurrió en mayo de 2020, cuando las autoridades de Bosnia y Herzegovina realizaron una redada en una finca ubicada en Bijeljina, donde arrestaron a varias personas y decomisaron drogas, armas y grandes cantidades de dinero en efectivo.

Vincic se encontraba en el lugar al momento del operativo, por lo que también fue detenido e interrogado por las autoridades. Sin embargo, tras las investigaciones, la justicia concluyó que no existían pruebas que lo vincularan con la organización criminal, por lo que quedó en libertad sin cargos.

Tiempo después, el propio árbitro explicó públicamente lo ocurrido.

“Acepté una invitación a almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió”, declaró al diario esloveno Vecer.

🚨 INFANTINO YA TIENE AL ÁRBRITO PERFECTO PARA QUE ARGENTINA SE ROBE LA FINAL NUEVAMENTE



Por increíble que sea la FIFA escogió al

el sloveno Slavko Vinčić fue detenido en mayo de 2020 en Bosnia y Herzegovina durante un operativo policial contra una Red de Prostitución, Drogas y… pic.twitter.com/OlwJMQ8VP4 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 17, 2026

La polémica reaparece antes de la Final del Mundial

Tras hacerse oficial su designación para el Argentina vs España, diversos medios internacionales retomaron aquel episodio, generando nuevamente debate entre aficionados y analistas.

Además del antecedente judicial, algunos sectores también cuestionaron la decisión de la FIFA, al considerar que Vincic no ha tenido su mejor temporada y que incluso hubo árbitros con actuaciones más consistentes durante el Mundial 2026.

Pese a ello, el organismo rector del futbol mantuvo su confianza en el silbante esloveno, quien tendrá la responsabilidad de dirigir el partido más importante del torneo y definir al nuevo campeón del mundo en el MetLife Stadium.

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