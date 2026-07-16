¿Podría suspenderse la final del Mundial 2026? Esto se sabe sobre la contingencia en Nueva York (VIDEO)

Las imágenes aéreas muestran la densa capa de humo sobre la sede de la Final mundialista.

Los incendios forestales en Canadá comenzaron a generar preocupación de cara a la Final del Mundial 2026. A pocos días del partido entre España y Argentina, una densa capa de humo cubre Nueva York y Nueva Jersey, provocando una contingencia ambiental que ya encendió las alarmas entre autoridades y organizadores.

Imágenes captadas desde el aire muestran cómo el humo se extiende sobre la zona donde se ubica el MetLife Stadium, inmueble que albergará el partido por el título el próximo 19 de julio. El fenómeno también ha afectado ciudades como Boston, Chicago y Detroit, debido a que las enormes columnas de humo cruzaron la frontera desde Canadá.

🔥 Más de 830 incendios forestales siguen activos en Canadá 🇨🇦



El humo ya afecta a Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final del domingo entre España y Argentina ⚽️



Crece la preocupación ante los altos niveles de contaminación



📹 @MundoEConflicto / @albertolati pic.twitter.com/QAfA2wghaF — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

¿Está en riesgo la final del Mundial?

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comunicado sobre un posible cambio en la programación del encuentro y tanto España como Argentina continúan con normalidad su preparación rumbo a la gran final.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen activa la alerta por la mala calidad del aire, ya que las partículas PM2.5, consideradas altamente dañinas para la salud, alcanzaron niveles elevados. Por ello, se recomienda limitar las actividades al aire libre, una situación que podría afectar tanto a los más de 80 mil aficionados que asistirán al estadio como a los miles de personas que seguirán el encuentro desde el Fan Fest en Central Park.

Así se ven Nueva Jersey y Nueva York hoy a nuestra llegada, contaminación atribuida a los incendios en Canadá. El peor registro de calidad de aire en 3 años. Se pide a la población local no hacer actividades al aire libre… pero el domingo aquí hay final y en estadio sin techo. pic.twitter.com/clD9dewdmU — Alberto Lati (@albertolati) July 16, 2026

Las lluvias podrían disipar el humo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, existe un pronóstico de lluvias intensas para el sábado previo a la final.

Canadian wildfire smoke triggered an air quality alert in New York City ahead of the World Cup final, but Columbia University's Dan Westervelt says rain should clear conditions, with no major disruptions expected to the weekend's events https://t.co/JL12c87yGy pic.twitter.com/ssbsScdQ24 — Reuters (@Reuters) July 16, 2026

Estas condiciones que ayudarían a limpiar la atmósfera y reducir significativamente la concentración de humo sobre la región.

Mientras tanto, la situación permanece bajo monitoreo constante por parte de las autoridades y de la FIFA, que mantiene previsto el partido entre España y Argentina para este domingo en el MetLife Stadium, escenario que, al ser completamente abierto, dependerá directamente de las condiciones climáticas para recibir la definición del Mundial 2026.

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