Copa del Mundo

Don Memo felicita a Morita por su graduación y este fue el hermoso mensaje del portero mexicano (FOTO)

Después de su participación en el Mundial 2026, Gilberto Mora se graduó de la preparatoria y Guillermo Ochoa le dedicó un mensaje

Don Memo mandó mensaje a Gilberto Mora por su graduación.
Don Memo mandó mensaje a Gilberto Mora por su graduación. Foto: Instagram @yosoy8a
Por:
Diego Chávez Ortiz

Gilberto Mora y Don Memo terminaron su participación en el Mundial 2026 y el joven de los Xolos de Tijuana pudo asistir a su graduación en la frontera norte para recibir su reconocimiento por terminar la preparatoria exitosamente.

El meme de Don Memo y Morita llegó tan lejos que el portero mexicano se lo creyó, así que en redes sociales mandó un mensaje para el dorsal ‘19′ de la Selección Nacional para festejarlo por su logro escolar y seguir con la historia entre Don Memo y Gilberto Mora.

El mensaje de Guillermo Ochoa a Gilberto Mora por su graduación

Guillermo Ochoa se sintió orgulloso de ver a Gilberto Mora graduarse de la preparatoria y por eso le mandó un mensaje en redes sociales el jugador de los Xolos para felicitarlo por concluir sus estudios y llegar a la Universidad.

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“¡Felicidades, Morita! Me da mucho gusto verte cumplir otra meta más. Disfruta este momento, porque el camino apenas comienza y todavía quedan muchos sueños por conquistar. Sigue aprendiendo, trabajando, disfrutando y siendo ese gran chavo que eres. El futbol pasa muy rápido, pero las personas nunca olvidan a quien siempre fue buena persona. ¡Orgulloso de ti! Att. Don Memo", escribió Guillermo Ochoa.

La imagen que compartió el portero mexicano en sus redes sociales fue creada por inteligencia artificial, pero Don Memo mexicano aparece con su uniforme de la Selección Nacional y Gilberto Mora con su toga y birrete de graduación.

DCO

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