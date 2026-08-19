Cinema Tepito reconoce trayectoria de María Rojo: ‘Los homenajes también pueden ocurrir desde el barrio’

Desde los años 50, María Rojo ha sido una presencia contante en las salas de cine de nuestro país y gracias a su talento natural ha destacado por su trabajo actoral.

Ganadora de cuatro Premios Ariel y otros galardones, la intérprete ha dejado grabados en la memoria colectiva sus papeles en películas como Las Poquianchis, Rojo amanecer, Danzón y El infierno, entre muchas otras. Esa legendaria trayectoria fílmica vuelve a ser reconocida, en esta ocasión por Cinema Tepito con una Retrospectiva que inició con la doble función de María de mi corazón e Idilio del director Jaime Humberto Hermosillo, la cual tuvo lugar en Tlatelolco en el marco del cumpleaños número 83 de la actriz.

Acompañada por personalidades del cine mexicano como la directora María Novaro (Danzón) y el director Diego del Río (Todo el silencio), María Rojo recibió el primer Changarro de Barrio, premio con el que Cinema Tepito reconoce la trayectoria fílmica y que representa con orgullo esos puestos del comercio informal en los que muchos hemos descubierto grandes películas y gracias a los cuales han podido verse varias de las cintas protagonizadas por la homenajeada.

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Rojo agradeció a organizadores y asistentes por darle “un día inolvidable”. Compartió su emoción por ser reconocida por la gente de Tepito: “He pasado homenajes muy emotivos, pero este resulta muy especial, ustedes recuerdan mis películas y estoy muy agradecida por esto”. También expresó su agradecimiento para diversos directores de cine y teatro que han confiado en ella.

“Puedo decirles que soy una mujer muy orgullosa de toda la gente que está a mi alrededor y quiero decir que viva el cine mexicano y que viva el cine independiente. Es bien importante que ustedes aquí en Tepito saben que las mejores cosas y los mejores logros son cuando son independientes, cuando pueden decir ‘esto lo hago yo, no sé cuánto cuesta, no sé si le va a gustar a alguien y no importa’; me han dado todo, he estado en otros lados, pero nunca sintiéndome tan en mi casa como con ustedes, muchas gracias de verdad”, señaló entre aplausos la actriz.

La Retrospectiva María Rojo seguirá recorriendo distintos espacios emblemáticos de la Ciudad de México mediante funciones gratuitas con invitados especiales, acercando al público a algunas de las películas más representativas de la intérprete mexicana.

Las siguientes proyecciones serán las de El callejón de los milagros (Jorge Fons) el 22 de agosto a las 16:00 horas en Cineclub La Fragua, El apando (Felipe Cazals) el 28 de agosto a las 19:00 horas en el Archivo General de la Nación y Me llaman la Chata Aguayo (Manuel Bonilla) junto a Tespis Teporocho (Alejandro Ramírez) el 5 de septiembre a las 19:00 horas en CAO Tepito.

María Rojo en El callejón de los milagros de Jorge Fons ı Foto: Cinema Tepito

Esta muestra cinematográfica propone un diálogo entre las películas y los territorios que las reciben, cada sede fue elegida por su relación simbólica con la obra de María Rojo y con la historia del cine mexicano, convirtiendo a la ciudad en parte del recorrido curatorial y cada función establece un vínculo particular con el espacio que la alberga.

Con esta iniciativa, Cinema Tepito reivindica que el cine también pertenece a los barrios y que las comunidades espectadoras pueden construir sus propias formas de reconocer, revisitar y agradecer a quienes han dedicado su vida al cine mexicano. El Reconocimiento Changarro de Barrio nace como un homenaje otorgado desde el barrio hacia quienes han enriquecido nuestro patrimonio cinematográfico.

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