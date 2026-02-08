Trend de ChatGPT caricatura se vuelve viral: ¿Cómo hacerlo?

Una nueva tendencia con imágenes generadas con Inteligencia Artificial está inundando las redes sociales, ahora se trata de caricaturas de las personas relacionadas con su profesión y gustos.

Seguramente has podido ver en las redes sociales de tus amigos o familiares una nueva tendencia con caricaturas de ellos mismos en las que se incluyen sus gustos y sus empleos.

Esta nueva tendencia de caricaturas es una de las tantas que han surgido desde la creación y lanzamiento de la herramienta de Inteligencia Artificial Chat GPT, tal como la de Studio Ghibli que causó tanto revuelo en redes sociales.

Chat con IA ı Foto: Especial

¿Cómo hacer el trend de caricatura con Chat GPT?

Si tú también quieres que Chat GPT te ayude a crear una caricatura de ti donde se pueda observar tu profesión lo más importante es darle el prompt adecuado a la Inteligencia Artificial.

Además de esto, también es muy importante que le brindes la información necesaria a esta herramienta para que pueda incluir todos los elementos que deseas que aparezcan en la imagen.

Si eres una persona que no utiliza Chat GPT regularmente, esta herramienta no cuenta con información sobre ti o sobre tus gustos, por lo que es necesario que al ser usuario nuevo le des alguna información que pueda ayudarle a generar una imagen que sí sea lo que esperas.

Caricaturas realizadas con Chat GPT ı Foto: Redes Sociales

Para poder hacer la caricatura que está en tendencia debes contar con la aplicación de Chat GPT en tu dispositivo móvil, y en caso de que ya tengas la aplicación instalada, es importante que te asegures que esté actualizada con la última versión.

Si quieres que esta caricatura tuya sea aún más precisa, es necesario que le proporciones una fotografía de ti en donde se puedan apreciar muy bien tus facciones, con la finalidad de que la caricatura no sea genérica y sí se parezca a ti.

Para poder generar una caricatura tuya en donde aparezca tu profesión solamente debes insertar este prompt en Chat GPT: “Crea una caricatura mía usando mi profesión y todo lo que sabes sobre mí.”

Caricaturas realizadas con Chat GPT ı Foto: Redes Sociales

Posteriormente debes agregar información como tu nombre, tu profesión, y las tareas que desarrollas e incluso puedes añadir información sobre tus gustos personales o tus mascotas si es que quieres que te acompañen en esta caricatura.

