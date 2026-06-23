Moda pride, los colores del arcoíris llegan a los looks

Cada junio, los colores del arcoíris toman las calles, las redes sociales, la vestimenta y los escaparates para celebrar el Mes del Orgullo LGBTTTIQ+.

Más allá de una tendencia de temporada, la moda Pride se ha convertido en una forma de expresión personal que permite mostrar apoyo a la diversidad, celebrar la identidad y promover la inclusión a través del estilo, ya sea con atuendos coloridos, con algunos guiños o con looks que se han convertido en un referente en la historia de la cultura queer y LGBTTTIQ+.

El Dato: REI lanzó una colección diseñada por la artista no binaria Alva Skog, radicada en Suecia, quien ilustró a personas queer descansando en la naturaleza.

UN SUÉTER con los tonos de la bandera es una opción ı Foto: Pexels, magnific.com y Especial

La bandera arcoíris, creada en 1978 por el artista y activista Gilbert Baker, es uno de los símbolos más reconocibles del movimiento, aunque ha evolucionado con el tiempo, sus colores siguen transmitiendo un mensaje de diversidad y unión.

Tradicionalmente, el rojo representa la vida; el naranja, la salud; el amarillo, la luz del sol; el verde, la naturaleza; el azul, la armonía, y el violeta, el espíritu. Juntos representan la riqueza de experiencias, identidades y formas de amar que existen dentro de este sector de la población.

El Tip: Los diseñadores queer también desafían la moda, uno de ellos es Bex McCharen, quien ha demostrado que los trajes de baño pueden ser divertidos.

FRAGANCIA diseñada especialmente por Jean Paul Gaultier ı Foto: Pexels, magnific.com y Especial

En los últimos años, la moda inspirada en el Pride ha dejado atrás la idea de utilizar todos los colores al mismo tiempo para dar paso a propuestas más versátiles y sofisticadas. Las tendencias actuales apuestan por incorporar elementos arcoíris de manera sutil, permitiendo que cada persona adapte el mensaje a su propio estilo.

Una de las opciones más populares son los accesorios. Pulseras, collares, aretes, relojes, gorras, bolsos o incluso fundas para teléfono con detalles multicolor que permiten sumarse a la celebración sin transformar por completo el guardarropa. Este tipo de piezas funciona especialmente bien para quienes prefieren un look discreto, pero significativo.

LOS TENIS blancos con un guiño multicolor son un clásico. ı Foto: Pexels, magnific.com y Especial

Otra alternativa es apostar por prendas con pequeños acentos de color. Camisetas con bordados arcoíris, chamarras de mezclilla con parches, tenis con detalles vibrantes o calcetines llamativos pueden aportar personalidad a un conjunto básico.

Otra de las tendencias más populares es el color statement, que consiste en incorporar una sola prenda o accesorio de un tono intenso para atraer la atención; por ejemplo, usar un pantalón amarillo combinado con una camisa blanca, un bolso violeta sobre un atuendo negro, unos shorts rosas con una camiseta beige o unos zapatos azul vibrante conjugados con un look monocromático.

ROPA INTERIOR de la colección Calvin Klein para este 2026 ı Foto: Pexels, magnific.com y Especial

A dichas combinaciones se pueden integrar de manera sofisticada y moderna los tonos del Pride sin necesidad de recurrir a estampados multicolores o diseños llamativos.

La clave está en elegir una pieza protagonista y combinarla con prendas neutras en blanco, negro o beige. De esta forma, el color resalta el atuendo sin que se vea saturado o exagerado, aunque también hay quienes prefieren looks más arriesgados con lentejuelas o un toque de brillos.

El maquillaje se ha convertido en un aliado de la moda Pride a lo largo del tiempo. Sombras en tonos vivos, delineados gráficos o toques de color en las pestañas ofrecen una forma creativa de experimentar sin necesidad de modificar por completo la apariencia.

PARA UN LOOK más sutil, usa un color llamativo con blanco ı Foto: Pexels, magnific.com y Especial

Para quienes buscan un resultado más discreto, una línea de color en el párpado inferior o un esmalte de uñas inspirado en la bandera puede ser suficiente para hacer una declaración de estilo.

Para quienes quieren una transformación más arriesgada, una opción son las pestañas postizas en tonos multicolor o agregar brillos sobre el rostro.

Recuerda que cada elección, desde un accesorio hasta un conjunto completo, puede convertirse en una forma de celebrar la autenticidad y visibilizar la diversidad.

Firmas se suman

Este año diversas compañías lanzaron colecciones y artículos especiales.