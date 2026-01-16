Apple Creator Studio: Qué es y cuánto cuesta

Apple lanza Creator Studio en México con apps creativas y funciones de IA

Apple presentó oficialmente Apple Creator Studio, una nueva suscripción que unifica sus herramientas creativas profesionales en un solo paquete, disponible en México a partir del 28 de enero de 2026.

La compañía busca facilitar el acceso a apps de edición, diseño y producción con funciones avanzadas impulsadas por inteligencia artificial para creadores de contenido, artistas digitales, músicos y profesionales multimedia.

Apple lanza Creator Studio en México con apps creativas y funciones de IA ı Foto: Apple

¿Qué es Apple Creator Studio?

Apple Creator Studio es una suscripción mensual o anual que agrupa bajo una sola tarifa el acceso a varias de las aplicaciones más potentes del ecosistema Apple. Incluye software de:

Edición de video : Final Cut Pro, Motion y Compressor.

Producción musical : Logic Pro y MainStage.

Edición de imagen y gráficos : Pixelmator Pro.

Productividad y diseño visual: versiones premium de Keynote, Pages, Numbers y, próximamente, Freeform, con herramientas exclusivas y contenido adicional.

Estas apps funcionan en Mac, y muchas también en iPad con compatibilidad para Apple Pencil en modelos recientes.

La suscripción también incluye funciones de inteligencia artificial que automatizan y mejoran tareas como la organización de clips de video, generación de contenido visual y musical, y asistentes creativos dentro de las aplicaciones.

¿Cuáles son los precios en México?

Apple ha fijado los precios de Creator Studio en pesos mexicanos, con diversas opciones para distintos perfiles de usuarios:

Suscripción mensual individual: $149 MXN .

Suscripción anual (pagada de una vez): $1,490 MXN , equivalente a dos meses gratis respecto al plan mensual.

Plan educativo para estudiantes y profesores: $49 MXN al mes o $490 MXN al año (requiere verificación de estatus académico).

Además, Apple ofrece 1 mes de prueba gratuita para nuevos suscriptores, y hasta 3 meses gratis si el usuario adquiere un nuevo iPad o Mac compatible con la suscripción.

La función de Compartir en Familia permite que hasta seis personas usen la suscripción con la misma cuenta o grupo familiar.

Con este lanzamiento, Apple busca consolidar un ecosistema creativo completo dentro de su plataforma, reduciendo costos para quienes antes tenían que comprar cada aplicación por separado y compitiendo directamente con otras suites creativas por suscripción en el mercado.

Al ofrecer un paquete integrado y precios competitivos en pesos mexicanos, la compañía pretende atraer tanto a profesionales como a creadores emergentes que producen contenidos para redes, cine, música y diseño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL