Dan una manita de gato a 782 escuelas

Clara Brugada (centro) al presenciar una clase de música en una escuela de Xochimilco, ayer.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que a dos años del programa 1, 2, 3 Por mi Escuela, su administración ha llevado a cabo la renovación de 782 planteles con mejoras en sus instalaciones, principalmente en los baños y abastecimiento de agua, techos, pintura, entre otros.

En un evento en una escuela de Xochimilco, la mandataria capitalina destacó la importancia de mejorar los espacios educativos en favor de los estudiantes, para que tengan lugares dignos para su preparación, así como otras opciones para ampliar sus conocimientos.

“Desde que inició nuestro Gobierno, aquí en la Ciudad de México, decidimos que era muy importante transformar las escuelas. Así que, empezamos la renovación en las escuelas que más lo necesitan. Con esto, se parte de un diagnóstico y todas las necesidades que tenga la escuela, se atienden”, dijo.

227 Aulas Mixtli se han equipado con equipos tecnológicos

De acuerdo con la autoridad capitalina, con este programa han construido 170 nuevas techumbres. Además, 392 mil infantes fueron beneficiados en todas y cada una de las 16 alcaldías capitalinas con las obras.

Las cinco alcaldías donde más escuelas se han intervenido son Cuauhtémoc, con 87 colegios; Iztacalco, con 74 institutos; Coyoacán, 72; Gustavo A. Madero, 62, y Azcapotzalco, 61.

“No basta con abrir una escuela, hay que garantizar las mejores condiciones para aprender, para convivir, para crecer con dignidad. La calidad de una escuela habla de cuánto valora una sociedad, a la educación y a las infancias. Una educación pública de primera necesita escuelas públicas de primera”, dijo Brugada Molina.

797 mdp se han invertido en desayunos escolares del DIF

Los principales trabajos realizados a partir del programa 1, 2, 3 Por mi Escuela son techumbres, rehabilitación de núcleos sanitarios, restauración de instalaciones hidrosanitarias, renovación de instalaciones eléctricas, pintura general, mantenimiento a muros perimetrales e impermeabilización.

En este contexto, el Gobierno local, gracias a la Secretaría de Obras y Servicios intervino 360 primarias, 210 preescolares, 174 secundarias, 24 Centros de Atención Múltiple y 14 Centros de Atención Infantil.

“Había que invertir una cantidad de recursos importantes a cada colegio, para que dejáramos esta escuela rehabilitada y todas las demás. En estos dos años hemos invertido más de 14 mil 306 millones de pesos en los programas de educación básica para las infancias y adolescencias”, especificó la mandataria local.