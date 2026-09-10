Caen tres hombres tras presunto robo a tienda departamental en Benito Juárez

Tres hombres fueron detenidos por policías de la Ciudad de México tras ser señalados como posibles responsables de un robo con violencia en una tienda departamental de la alcaldía Benito Juárez.

El caso ocurrió en un establecimiento ubicado en la colonia San Simón Ticumán, donde, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los sujetos ingresaron al área de venta de celulares y presuntamente amenazaron al personal para apoderarse del dinero de una caja.

Después del posible asalto, los hombres huyeron del negocio e ingresaron al Metro, en un intento por evadir a las autoridades y mezclarse entre los usuarios.

La movilización policial se concentró en la estación Villa de Cortés, de la Línea 2, donde los agentes lograron ubicar a los tres sospechosos cuando se dirigían hacia la terminal Cuatro Caminos.

Tras interceptarlos, los efectivos realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. Durante la inspección aseguraron 11 mil 840 pesos en efectivo, cantidad que correspondería al dinero reportado como robado en la tienda departamental.

#Importante | Tras una persecución, compañeros de la @SSC_CDMX detuvieron a tres hombres al interior del @MetroCDMX que previamente asaltaron de forma violenta una tienda departamental en inmediaciones de la colonia San Simón Ticumac, alcaldía @BJAlcaldia.



Los sujetos… pic.twitter.com/rkwKAoyFLM — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 11, 2026

Además, los policías localizaron entre las pertenencias de los detenidos una réplica de arma de fuego, la cual también fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales para las indagatorias correspondientes.

La SSC indicó que los tres hombres fueron detenidos y trasladados ante el agente del Ministerio Público junto con el efectivo y la réplica asegurada.

Hasta el momento, la SSC no informó si los hombres cuentan con antecedentes ni detalló el nombre de la tienda afectada. Las investigaciones continúan.

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MSL