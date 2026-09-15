¿El 16 de septiembre se trabaja en México?

Esto dice la LFT sobre si se trabaja o no el 16 de septiembre.

El 15 de septiembre es una noche de fiesta: música, comida deliciosa, fiesta es lo que viven muchas familias mexicanas, conmemorando a la patria. El día siguiente, 16 de septiembre, toca descansar tras las celebraciones… ¿O no? Te decimos si el 16 de septiembre es hábil, si se trabaja o no.

Los días 15 y 16 de septiembre son considerados los “días patrios”. Son fechas para conmemorar y recordar los valores y la identidad nacionales. Más allá de la fiesta, se realizan actos cívicos y conmemoraciones para honrar la historia y la pertenencia a este país.

Fiestas patrias el 15 y 16 de septiembre. ı Foto: larazondemexico

Pero, más allá de la fiesta y la celebración, ¿se trabaja el 16 de septiembre? Te damos todos los detalles sobre cómo funciona esta efeméride nacional.

¿El 16 de septiembre es feriado oficial, se trabaja?

Los días 15 y 16 de septiembre, los llamados “días patrios”, son de celebración nacional, pero solo uno es feriado.

Aunque la mayor parte de la fiesta y la celebración se lleva a cabo la noche del 15 de septiembre, día del Grito de Independencia, éste día NO es feriado oficial .

El que SÍ es feriado oficial es el 16 de septiembre , es decir: ese día, aniversario del inicio de la Independencia de México NO se trabaja .

¿Se trabaja el 16 de septiembre? ı Foto: Pixabay / websubs

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla expresamente el 16 de septiembre como día de descanso obligatorio.

Además, ese día se lleva a cabo el Desfile Cívico Militar, un acto oficial del Gobierno de México y las fuerzas armadas que se lleva a cabo por la mañana del 16 de septiembre.

¿Qué pasa si me toca trabajar el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre es feriado oficial, pero muchas empresas deben continuar laborando, escenario que contempla la LFT.

Si una persona trabaja durante el día de descanso obligatorio, tiene derecho a su salario correspondiente al día de descanso + un salario doble por el servicio realizado . En términos prácticos, se paga triple por ese día.

Ejemplo sencillo:

Si el salario diario de una persona es de $500:

$500 correspondientes al descanso obligatorio

$1,000 por el trabajo realizado

= $1,500 por ese día

¿Qué feriados oficiales hay en 2026?

Además del 16 de septiembre, hay otros días que son feriado oficial en el año, que en 2026 corresponden al siguiente calendario:

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

Lunes 2 de febrero : Aniversario de la Promulgación de la Constitución (recorrido del 5 de febrero)

Lunes 16 de marzo : Natalicio de Benito Juárez (recorrido del 21 de marzo)

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia de México

Lunes 16 de noviembre : Conmemoración de la Revolución Mexicana (recorrido del 20 de noviembre)

Viernes 25 de diciembre: Navidad

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