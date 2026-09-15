Grito de Dolores: ¿quién lo dio y qué ocurrió aquel 16 de septiembre de 1810?

Cada 16 de septiembre, México conmemora el inicio de la lucha por la Independencia, un acontecimiento que comenzó en 1810 y que tiene como uno de sus momentos más recordados al llamado Grito de Dolores. Pero, ¿quién fue realmente la persona que hizo ese llamado que pasó a la historia?

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, Guanajuato, Hidalgo convocó a la población a levantarse contra el dominio español. El episodio es considerado el comienzo de la lucha armada por la Independencia de México.

Aunque actualmente se conoce como el “Grito de Independencia”, la ceremonia que se realiza cada 15 de septiembre es una representación construida con el paso del tiempo. El llamado original de Hidalgo fue una arenga dirigida a los habitantes de Dolores para sumarse a la insurrección, en un contexto marcado por el descubrimiento de la conspiración de Querétaro y la decisión de adelantar el levantamiento.

La Independencia de México comenzó en 1810 ı Foto: La Razón (IA)

Así sucedió el Grito de Dolores

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Hidalgo salió de su residencia durante la madrugada del 16 de septiembre acompañado por Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros, y se dirigió al templo de Dolores para convocar al pueblo. El sacerdote hizo repicar las campanas de la parroquia y llamó a la población a emprender la lucha.

El llamado ocurrió después de que la conspiración de Querétaro fuera descubierta. Originalmente, el levantamiento estaba previsto para una fecha posterior, pero la situación obligó a los conspiradores a actuar antes de ser detenidos. Hidalgo decidió entonces iniciar la insurrección desde Dolores.

Uno de los aspectos que genera interés histórico es que no existe una versión única y completamente comprobada de las palabras exactas pronunciadas por Hidalgo. Investigadores han explicado que los primeros testimonios permiten reconstruir el sentido de aquella arenga, pero que la frase que actualmente se repite durante las ceremonias patrias se transformó con el paso de los años.

Según los testimonios históricos recuperados por la UNAM, Hidalgo habló de terminar con la opresión y los tributos y convocó a quienes quisieran acompañarlo en el levantamiento. Por ello, el llamado original fue más una convocatoria a iniciar la rebelión que la ceremonia solemne que actualmente conocemos.

La tradición del Grito como ceremonia nacional evolucionó posteriormente. El INAH señala que fue hasta 1896, durante el gobierno de Porfirio Díaz, cuando la campana que Hidalgo utilizó en Dolores fue trasladada a Palacio Nacional y comenzó a incorporarse a las celebraciones en la Ciudad de México. Desde entonces, aquella noche de septiembre quedó vinculada a la conmemoración del llamado de 1810.

Así, cuando cada año el o la presidenta toca la campana y recuerda a los héroes de la Independencia, la ceremonia busca representar aquel momento en que Miguel Hidalgo convocó al pueblo de Dolores a levantarse y comenzó el movimiento que culminaría con la Independencia de México en 1821.

El 15 de septiembre de 1810 comenzó un movimiento que abrió el camino hacia la Independencia y transformó el rumbo de la historia de México.



El levantamiento encabezado por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama dio inicio a una lucha que convocó a distintos sectores de… pic.twitter.com/Bh0jw3EfSq — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 15, 2026

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