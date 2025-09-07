Independencia de México: ¿Por qué se festeja dos días, 15 y 16 de septiembre?

El 15 de septiembre, México celebra una fiesta nacional: las calles se pintan de verde, blanco y rojo, los fuegos artificiales iluminan las calles y todos gritan: “¡Viva México!”. Es una celebración nacional que llega a todos los rincones del país.

Ese día, hay fiesta en las calles y en los hogares mexicanos, pero ¡sorpresa! El día siguiente, 16 de septiembre, también es de celebración e, incluso, es feriado, por lo que los estudiantes no van a trabajar y muchos empleados descansan.

Un mural que representa la Independencia de México. ı Foto: Flickr

Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en México celebramos la Independencia nacional en dos días y no en uno solo como la mayoría de países? Te damos la respuesta a uno de los enigmas más grandes de la historia mexicana.

Este es el motivo por el que celebramos la Independencia de México dos días

La mayoría de países en el mundo celebran un día de la Independencia o similar, con el cual celebran su formación como nación y el rompimiento de las dinámicas coloniales que impedían su soberanía. En México, corresponde al día 16 de septiembre.

Pero, ¿por qué se celebra también el 15 de septiembre? El motivo de esta “doble celebración” responde a factores culturales e históricos de México.

De acuerdo con la historia oficial, el largo proceso de la Independencia de México —que duró unos 11 años— comenzó la noche del 16 de septiembre de 1810, con el episodio histórico que se conoce como el Grito de Dolores de Miguel Hidalgo.

Una imagen del Grito de Independencia en México, en 2019. ı Foto: larazondemexico

Sin embargo, fue durante el régimen de Porfirio Díaz que se instauró la tradición de celebrar el inicio de la Independencia desde un día antes, la noche del 15, para recordar el Grito y respetar el carácter solemne del día siguiente.

Fue bajo la presidencia de Díaz que la Independencia de México se convirtió en la gran fiesta que conocemos ahora, y se instauraron muchas de sus tradiciones. Por ejemplo, fue él quien ordenó el traslado de la campana desde la cual Hidalgo dio el Grito, desde su sede original en Guanajuato hasta su ubicación actual en Palacio Nacional. Así, desde 1896, se acostumbra que el presidente encabece una conmemoración por este evento histórico.

Porfirio Díaz dando el Grito de Independencia, un 15 de septiembre. ı Foto: Cortesía @Cuauhtemoc_1521 (vía México Desconocido)

Existe un mito de que Porfirio Díaz cambió la fecha del Grito de Independencia del 16 al 15 de septiembre para que coincidiera con su cumpleaños (pues él nació un 15 de septiembre de 1830). Sin embargo, los historiadores no han podido confirmar o desmentir esta información.

Algunos historiadores, incluso, mencionan que esto fue incidental, pues desde una noche antes los mexicanos comenzaban con los festejos por el 16 de septiembre, por lo que fue natural que ese mismo día también fuera festivo.

Por cierto, la Independencia de México, en realidad, se consumó el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante entró a la Ciudad de México, y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano se firmó un día después.

