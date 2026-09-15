¿Qué se festeja el 16 de septiembre en México?

Te explicamos qué se conmemora el 16 de septiembre.

Las calles se pintan de verde, blanco y rojo durante los días patrios: 15 y 16 de septiembre. Hay música, fiesta, comida tradicional y un ambiente festivo para conmemorar a nuestro país. Pero ¿sabes qué se festeja exactamente el 16 de septiembre? ¿Y cómo se distingue del 15 de septiembre?

Los días 15 y 16 de septiembre son las efemérides más importantes para nuestro país: representan orgullo nacional y exaltación de los valores y la identidad mexicana. Además de la fiesta, se realizan ceremonias cívicas, eventos escolares y otras actividades en conmemoración.

Calles se pintan de verde, blanco y rojo el mes patrio. ı Foto: larazondemexico

Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar qué exactamente se festeja estos dos días a los que llamamos “fiestas patrias”? Te contamos.

¿Qué se celebra el 16 de septiembre en México?

Mucho pozole, tequila y banderas, pero, a todo esto, ¿qué celebramos el 16 de septiembre en México? ¿La Independencia? ¿El Grito? ¿Cuál grito? ¡Que alguien me explique!

Tranqui, aquí respondemos todo: el 16 de septiembre se conmemora el inicio de la Independencia de México .

Desfile militar del 16 de septiembre es parte de los actos cívicos por los días patrios. ı Foto: larazondemexico

Durante muchos años, el territorio que ahora llamamos México fue una colonia de la Corona Española, que llegó al continente americano en el siglo XVI.

Lo anterior provocó que, durante casi 300 años, se instaurara en México una sociedad gobernada desde España, donde los descendientes de la Corona contaban con privilegios políticos y económicos.

Fue así hasta que un grupo de insurgentes e intelectuales iniciaron un levantamiento para separar al territorio del actual México de la Corona española. Este es conocido como la Guerra de Independencia.

Un mural que representa la Independencia de México. ı Foto: Flickr

En la historia oficial se considera el 16 de septiembre como el día en que inició este conflicto, el cual terminó 11 años después, en 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.

Por ello, cada año se considera el 16 de septiembre como el aniversario del inicio de la Independencia de México, y se considera esta fecha como una de celebración y orgullo nacional.

Claro que, en realidad, las condiciones que llevaron al inicio de la guerra fueron un proceso de mucho tiempo, y ésta no inició en un solo día , pero se reconoce una fecha oficial con motivos festivos y de carácter institucional.

Un mural que representa la Independencia de México. ı Foto: Flickr

¿Y el Grito? El Grito de Independencia se celebra una noche antes, precisamente porque, según la historia oficial, fue durante la madrugada que el cura Miguel Hidalgo convocó a la población de Dolores, Guanajuato, a levantarse contra el dominio español.

Por ello, se divide la celebración en dos: la conmemoración por el Grito, el 15 de septiembre, y el aniversario del inicio, el 16.

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