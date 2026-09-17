Presidenta Claudia Sheinbaum: No necesitamos que nos juzguen desde afuera

“No necesitamos que nos juzguen desde afuera”, exclamó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la exigencia de Donald Trump para que el Gobierno mexicano exponga, procese y arreste a funcionarios con vínculos con el crimen organizado.

En una publicación hecha este miércoles, el presidente estadounidense pidió a México que robustezca las medidas contra las organizaciones que él ha clasificado como “narcoterroristas”, ya que consideró que los esfuerzos hechos hasta ahora han sido “insuficientes”.

Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que su administración sí está atenta a los problemas dentro del país y contra los que se han emprendido diversas acciones, no sólo contra la delincuencia sino también contra servidores coludidos con el crimen organizado, y los resultados de esto son expuestos públicamente de manera continua a la población.

“Nosotros en México estamos actuando. Recientemente hubo otra detención de un funcionario de un municipio que se sabía que tenía vínculos, siempre con investigación… Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días y lo informamos. Digo, yo cuando voy a los estados, que es el informe anual, la rendición de cuentas anuales, pero nosotros rendimos cuentas todos los días. Y estamos sujetos al escrutinio público todos los días y todos los días damos resultados”, aseguró en su conferencia de prensa.

En cambio, Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó cuáles han sido los frutos de las tareas que Estados Unidos debería de emprender contra la distribución y consumo de drogas dentro de su propio territorio, lo cual atribuyó a las autorizaciones que dicho gobierno concedió para el consumo de drogas en el control del dolor.

“Nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos. Y hay que trabajar para que eso no ocurra. Pero ¿qué pasa con quien consume allá? ¿Qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides? Que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción… El consumo de opioides fue creciendo en los Estados Unidos producto de la autorización de drogas para el dolor y que se fue orientando hacia el fentanilo, lamentablemente. ¿Dónde está esa visión? ¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero en los Estados Unidos?”, dijo.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó el caso donde un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) fue señalado por permitir el tráfico y venta de fentanilo.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo eclamó que el alto poder de armamento con el que cuentan los cárteles en México no sería el que hoy se reporta, si no hubiera el paso de armas que hoy se mantiene desde Estados Unidos, punto que forma parte del acuerdo bilateral de seguridad para que cada gobierno atienda, cada uno en su territorio, los problemas de seguridad que afectan en ambos lados de la frontera.

“¿Qué pasa con las armas que vienen de Estados Unidos a México? Que sí ha habido detenciones. Sí ha habido incautaciones. Pero no se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país sin el paso de las armas de Estados Unidos a México, de manera ilegal”, reclamó.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que le gustaría que Estados Unidos también presentara un informe de los resultados de las operaciones correspondientes a sus responsabilidades en materia de seguridad, aparte del que ya se hizo pùblico sobre la forma en la que buscan atender las adicciones en aquel país.

“Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos. Hemos dicho aquí muchas veces, lo reconoció en algún momento el presidente Trump y se reconoce en un documento de la llamada zar antidrogas, de Sara Carter, qué se está haciendo con el consumo”, comentó.

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FGR