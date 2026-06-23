¿Oliver Tree murió por hacer un documental de la Antártida? La verdad detrás de la teoría viral

Ante la muerte de Oliver Tree en un accidente aéreo en Brasil, muchas teorías comenzaron a rodear la figura del cantante estadounidense y una de las más destacadas es la que aseguraba que el famoso fue “silenciado” por un perturbador documental.

Diversas cuentas en plataformas como X o TikTok compartieron videos en los que supuestamente aparecía un documental creado por el artista en el que aparecía en la Antártica y hablaba de alienígenas.

Parece que se ha filtrado el documental de Oliver Tree en la Antártida.



Está circulando un directo de Twitch que fue inmediatamente eliminado. pic.twitter.com/0wZOSVTiIN — Pajarito Times 𝕏 (@PajaritoTimes) June 22, 2026

En ese sentido, durante los videos se mostraba lo que Oliver Tree “aseguraba” que sería la entrada de Agartha, un reino subterráneo legendario que, según el esoterismo y las leyendas modernas, se ubicaría en el interior de la Tierra.

Se trata de un mito popular sin base científica real y según decían los usuarios, el documental se había expuesto pocos días antes de la muerte del famoso y el metraje estaba “desaparecido”.

Rápidamente, en redes sociales se cuestionaron si el cantante pudo haber sido “silenciado” por esferas de poder mayores debido a haber expuesto historias alienígenas en el supuesto documental, generando gran impacto en redes sociales. Sin embargo, resulta que nada es real y ahora te lo explicamos.

¿Oliver Tree fue ‘silenciado’ por un documental de la Antártida?

El documental de Oliver Tree en la Antártida no es una investigación sobre presencia alienígena en la Tierra y tampoco está relacionada con su muerte, pues en realidad, el material fue diseñado como una parodia para el último trabajo del músico, que al final no vio la luz. Esto según informó EFEVerifica.

El intérprete de ‘Miss You’ estuvo en la Antártida por una semana, no un mes como asegura la teoría, y formó parte de un viaje en un crucero de lujo con Diplo. Fue entre el 13 y el 20 de diciembre de 2023 que el famoso participó en dicho crucero.

Por su parte, el video es una sátira, pues desde el inicio en su presentación, el famoso se presenta como Oliver Treaty y asegura que su productora Alien Boy Films fue creada por un pariente lejano hace 157 años.

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