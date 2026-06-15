Oliver Tree y sus videos de Pizza contra el abuso

Oliver Tree destacó a través de su trayectoria como artista debido a su gran creatividad y excentricidad, que se veía reflejada en sus videos. Uno de los más polémicos fue en el que aparece un personaje llamado ‘Mr. Pizza’.

Los videos de Pizza de Oliver Tree

Y es que desde hace años, la ‘Pizza’ se relaciona en muchos casos con temas de abuso infantil, principalmente por la teoría conspirativa de Pizzagate, que hace referencia a una red de tráfico de personas y abuso, principalmente en Estados Unidos.

Antes de su muerte, Oliver Tree hizo una serie de videos en colaboración con la influencer mexicana Malcriada en el que hablan de Mr. Pizza, en referencia a una persona que hace daño a los niños, como una manera de generar consciencia sobre los riesgos a los que los menores están expuestos.

Cabe mencionar que estos son video dedicados de cierto modo a las infancias, a pesar de su estilo inquietante, ya que busca poner ejemplo de situaciones de riesgo que deberían evitar a toda costa.

El primero de los clips , vemos a Oliver detener a Mr. Pizza mientras le da “dulces” a una niña. En el segundo, explica junto con la creadora de contenido cómo reconocer a un posible Mr. Pizza.

En ese sentido, señalan la importancia de nunca estar cerca de una persona que te pide guardar secretos de tus padres, te dice que eres muy maduro para tu edad o que te da regalos sin motivo aparente, es mejor que te mantengas alejados.

Los videos obtuvieron un nuevo impulso en las redes sociales después de la muerte del creador de contenido, donde muchos usuarios han comenzado a hablar de los riesgos que para muchos famosos supuestamente implica hacer mención al Pizzagate.

Y es que para muchos, con estas publicaciones y su muerte pocos días después, los fans de Oliver Tree los relacionan con otras muertes de famosos que eran vocales sobre el abuso infantil en la industria, incluyendo a artistas como Avicci, entre otros.

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