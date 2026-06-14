Melanie Martinez lamenta la muerte de Oliver Tree: ‘He sido un desastre absoluto hoy’

Melanie Martinez rompió el silencio frente a la trágica muerte de Oliver Tree en un accidente aéreo en Brasil este domingo 14 de junio. La cantante y ex pareja del músico se sinceró respecto a su sentir.

Y es que la historia de la pareja estuvo llena de momentos brillantes, pero el fin de su relación quedó marcado por acusaciones de abuso de parte de los fans de la artista en contra del intérprete de ‘Miss You’.

Así fue el romance de Oliver Tree y Melanie Martinez ı Foto: Redes sociales

Melanie Martinez lamenta la muerte de Oliver Tree

Ahora, Melanie Martinez se sinceró sobre su sentir tras el fallecimiento Oliver Tree, incluyendo la imagen que tiene de él y aclaró una vez más que nunca existió resentimiento o un problema profundo de violencia entre ellos, como llegó a especularse en el pasado.

Fue a través de sus historias de Instagram que la intérprete de ‘Monolith’ compartió un mensaje breve en el que admitió que la noticia de la muerte de su ex novio la ha afectado profundamente.

“He sido un desastre absoluto hoy. Es muy difícil entender cómo alguien con quien alguna vez compartiste una etapa tan especial y formativa de tu vida puede desaparecer de repente”, reflexionó sobre su tiempo juntos como pareja, del año 2019 al 2020. “Estaba tan dedicado a su arte, algo que admiraba y respetaba profundamente.

También coincidió con el influencer Aaron Mercury sobre la personalidad amable y divertida que caracterizo a Oliver a lo largo de su trayectoria y su vida personal. “Creo que todos los que lo conocieron recordarán esos momentos de risas y alegría que provocaba con tanta facilidad”, dijo.

Melanie Martinez lamenta la muerte de Oliver Tree ı Foto: IG: @littlebodybigheart

“Su risa era tan contagiosa y cálida. Su capacidad para liderar creativamente y tomar acción, mientras mantenía un sentido de asombro e inocencia infantil, era muy inspiradora. Tenía un corazón bondadoso y era un verdadero artista en todos los sentidos”, aseguró.

Finalmente, dedicó un sentido mensaje a Tree: “Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles. Yo estaré aquí preguntándome qué acrobacia o proyecto creativo estarás tramando en el cielo. Con todo mi amor”, finalizó.

La publicación encendió las redes sociales. El noviazgo de Oliver Tree y Melanie Martinez fue muy llamativo por sus personalidades excéntricas, pero también polémico, pues al terminar, surgieron rumores por parte de los fans de ella de situaciones de abuso.

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