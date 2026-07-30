La nueva película de Marvel, Spider-Man: Brand New Day, se estrenó el 29 de julio y fue creada bajo la dirección de Destin Daniel Cretton. El filme, con una duración de 2 horas y 25 minutos, trae de regreso a Tom Holland como Peter Parker, acompañado por Zendaya en el papel de MJ y la incorporación de Sadie Sink en un rol aún misterioso.

La cinta ha sido recibida con entusiasmo por los fans, quienes esperaban con ansias la tradicional escena postcréditos que suele marcar el rumbo del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Puedes conocer este adelanto a continuación.

Spider-Man: Brand New Day: Escena postcréditos explicada

La escena postcréditos de Spider-Man: Brand New Day comienza con el Spidey Tracker, la aplicación creada por Ned Leeds (Jacob Batalon) para localizar a Spider-Man. En pantalla se ve la ubicación del Peter Parker que conocemos en Nueva York, pero pronto el sistema detecta un “nuevo avistamiento de Spider-Man” en una localización desconocida.

El rastreo se aleja de la ciudad, de la Tierra, de la Luna y finalmente sitúa al nuevo Spider-Man en el espacio.

El detalle más intrigante es el glitch cuántico que sufre el rastreador, similar al visto en Spider-Man: Un nuevo universo, lo que sugiere la presencia de un Spider-Man de otro universo. Esto abre la puerta a la llegada de Tobey Maguire, Andrew Garfield o incluso Miles Morales, conectando con futuros proyectos como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

Otra teoría apunta a los simbiontes de Klyntar, ya que en No Way Home vimos a Eddie Brock (Tom Hardy) dejar un fragmento de Venom en la Tierra-616. La escena podría ser una señal intergaláctica vinculada a la mente colmena de los simbiontes, preparando la introducción de este elemento en el UCM.

¡Spoilers! Ve la escena postcréditos de Spider-Man: Brand New Day a continuación:

Post Credits Scene for Spider-Man A Brand New Day 🕷️ pic.twitter.com/sP6vuvlGnO — RichForeverSuede (@SuedeWadee) July 30, 2026

Tráiler final de Spider-Man: Brand New Day

A continuación, te compartimos el tráiler final en español latino de la película Spider-Man: Brand New Day, que ya está disponible en cines de toda la República Mexicana.

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