Aaron Mercury reacciona a la muerte de Oliver Tree con emotivo mensaje: ‘Estoy devastado’

Aaron Mercury ha reaccionado a la muerte de Oliver Tree, después de que se confirmara la noticia de su fallecimiento de su entrañable amigo durante un accidente aéreo en Brasil este domingo 14 de junio.

El creador de contenido mexicano y el cantante estadounidense habían formado una gran amistad desde 2024 y se hicieron virales en más de una ocasión por sus videos juntos.

Aaron Mercury reacciona a la muerte de Oliver Tree

Ahora, Aaron Mercury dedicó unas palabras de despedida a Oliver Tree en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram que rápidamente desató reacciones en su perfil, por quienes lamentaban la pérdida del famoso.

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“Para mi hermano Oliver. Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, por qué me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño”, comenzó el influencer mexicano frente a la pérdida.

Asimismo, se sinceró sobre el papel del intérprete de ‘Miss You’ en su carrera: “Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano a veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara”, aseguró.

“Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo pero más allá de eso hay pocas personas como tú que siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa”, elogió sobre su honestidad fuera de cámaras.

Finalmente, Aaron admitió que la noticia ha sido un golpe duro para él y se despidió de manera emotiva. “Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy. Descansa en paz, no te olvidaré…“, concluyó.

La amistad de Oliver y Aaron era quizás uno de los momentos menos esperados del Internet, quienes no sospechaban que podría existir una relación de cualquier tipo entre ambos.

Sin embargo, ambos mostraron un acercamiento durante el evento de Supernova Genesis 2026, donde el músico acompañó al creador de contenido en su camino al ring para su pelea contra Mario Bautista.

Después de ello, juntos crearon diversos videos de comedia, siendo los más recientes unos donde incluían al Doctor Simi.

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