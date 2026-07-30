En la serie El otro padre, Maca (interpretada por Silvia Navarro) enfrenta el drama de descubrir que el hombre que crió a su hija Julieta no es su padre biológico. En medio de esta crisis, ella encuentra apoyo en una amiga muy especial: Lorena.

En La Razón te contamos quién es la actriz que da vida a este personaje.

¿Quién es la amiga de Maca en la serie El otro padre?

Maca, interpretada por Silvia Navarro, una doctora que busca salvar a su hija Julieta, quien necesita un trasplante de riñón por el síndrome de Alport.

Sin embargo, su vida cambia por completo cuando, durante los estudios médicos de la joven, se descubre que Ricardo, interpretado por Manolo Cardona, el hombre que crió a Julieta, no es su padre biológico. El verdadero padre resulta ser Emilio (Erik Hayser), un amor del pasado de Maca.

En medio de este caos, Maca busca apoyo en su amiga, llamada Lorena, quien trabaja con ella en el hospital. Este personaje es interpretado por la stadupera Sofía Niño de Rivera.

¿Quién es Sofía Niño de Rivera?

Sofía Niño de Rivera Mesta es una comediante de stand up y actriz mexicana. Nació en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1981 y es licenciada en Comunicación por la Universidad Anáhuac.

Es hija del clavadista y banquero Luis Niño de Rivera Lajous, quien fue presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca hasta 2024.

Además, fue parte del reparto de Club de cuervos, una comedia dramática de Netflix, donde da vida a la mejor amiga de Isabel Iglesias.

En 2016 protagonizó un especial de comedia en la misma plataforma titulado Sofía Niño de Rivera: expuesta, lanzado el 24 de junio de ese año; se convirtió así en la primera mujer mexicana en tener un especial de comedia en español en Netflix.

El 30 de marzo de 2018 estrenó Sofía Niño de Rivera: selección natural, su segundo especial de stand up en Netflix.

Sofía Niño de Rivera ı Foto: IG sofffiaaa1

Está casada desde el 14 de abril de 2018 con Jorge Bermúdez Butcher, ejecutivo de YouTube, con quien tiene una hija.

Desde hace casi un año, Sofía Niño de Rivera es integrante de las famosas Netas Divinas, donde comparte pantalla con Galilea Montijo, Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez.

Tráiler de El otro padre

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie El otro padre, que está disponible en Netflix desde el 22 de julio.

Una prueba de ADN, un secreto guardado por 20 años y una verdad capaz de derrumbarlo todo. La serie ‘El otro padre’ el 22 de julio solo en Netflix. pic.twitter.com/isx2AgMqlt — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 24, 2026

Te puede interesar: