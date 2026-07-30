El actor y director Ben Affleck sorprendió al público al convertirse en el ganador del premio mayor de ¿Quién quiere ser millonario?, transmitido por ABC. En el episodio, participó junto al campeón de Jeopardy! Jamie Ding, bajo la conducción de Jimmy Kimmel.

La pregunta decisiva del famoso programa de televisón giró en torno a los nombres de pavos indultados por presidentes de Estados Unidos en Acción de Gracias. Tras una pausa llena de tensión, Affleck logró llevarse el millón de dólares, entre aplausos y confeti.

Ben Affleck gana un millón de dólares en programa de televisión, ¿que hará con el dinero?

Ben Affleck ganó un millón de dólares en la última emisión de ¿Quién quiere ser millonario?, donde compitió junto a Jamie Ding, ganador de Jeopardy!, otro popular programa de televisión.

Ben Affleck and Jamie Ding 👀💰 See how their #WhoWantsToBeAMillionaire journey unfolded. pic.twitter.com/5zNGGjml7q — Millionaire TV (@MillionaireTV) July 30, 2026

Lejos de pensar en lujos, Ben Affleck anunció que el premio se destinará íntegramente a la Eastern Congo Initiative, una fundación que cofundó en 2010 y que trabaja en comunidades del este de la República Democrática del Congo.

Durante el programa, el famoso actor habló de sus 15 años de compromiso con la organización, y destacó que parte de los fondos se emplearán para atender la crisis de ébola que afecta a la región desde hace meses.

Ben Affleck a remporté un million de dollars dans la version américaine de "Qui veut gagner des millions ?", diffusée sur ABC.



Aux côtés d’un champion de "Jeopardy!", l’acteur jouait pour son association caritative et a décroché le jackpot au terme d’une finale haletante. pic.twitter.com/YcCxiCL1YJ — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) July 30, 2026

Además, su triunfo coincidió con un evento muy curioso pues, hace exactamente un año, su amigo Matt Damon también ganó el mismo premio en el mismo programa, acompañado por Ken Jennings.

El programa ¿Quien quiere ser millonario? es un concurso de televisión basado en el formato de preguntas y respuestas, que ofrece grandes premios monetarios por responder correctamente a una serie de preguntas de opción múltiple con dificultad creciente. El formato del programa es licenciado por Sony Pictures Television International y el premio mayor en la versión original para Reino Unido es un millón de libras esterlinas.

Ben Affleck participó en la versión estadounidense, actualmente conducida por Jimmy Kimmel.

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