Ex de Jennifer López la acusa de ser infiel tras decir que ninguna pareja la ha amado: ‘Tú eres el problema’

Ex de Jennifer López la acusa de ser infiel tras decir que ninguna pareja la ha amado

A pesar del éxito de Jennifer López en su carrera artística, en su vida amorosa no tiene la misma suerte, pues ella asegura que sus ex parejas no han sido capaces de amarla verdaderamente, declaración que ya obtuvo reacción de uno de sus anteriores esposos.

Fue su primer marido, Ojani Noa, quién contraatacó y aseguró que Jennifer López es la que tiene un problema por el que no logra mantener una relación estable por mucho tiempo, una respuesta dura y contundente.

Ojani Noa reacciona a las declaraciones de Jennifer López

A través de su cuenta de Instagram, Ojani realizó una publicación donde le responde a la famosa artista con quien estuvo casado en los años 90’s.

“Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu imagen de víctima”, comenzó Noa. “El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú eres quien no pudo contenerse”, la acusó.

El hombre también aseguró que la artista ha tenido buenas relaciones en su pasado: “Te han amado varias veces”, continuó. “Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones… Yo, por ejemplo”, dijo.

“Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé”, dijo Noa. “Fui bueno contigo. Soy demasiado buena persona para ti”, señaló.

Fue entonces que señaló a la famosa se supuestamente haberlo engañado con alguien más, asegurando que eligió “la ruta rápida” para llegar a la fama, sacrificando su matrimonio en el proceso.

“Decidiste mentirme, engañarme, y me quedé, incluso intenté mantener vivo el matrimonio. Me rogaste que lo mantuviera intacto para evitar que la prensa negativa se preocupara más por ti”, puntualizó.

¿Qué dijo JLo de sus ex parejas?

La actriz tuvo una reciente entrevista en el programa conocido como ‘Stern Show’, donde aseguró que ella no es difícil de amar, pero que sus anteriores parejas no han sido capaces de hacerlo de la manera adecuada.

“Ellos no son capaces (de amarla). No lo tienen en ellos. Me dieron todo, cada vez, todo lo que pude querer, pero no (me amaban) y yo no me amaba a mi misma”, reflexionó.

Las declaraciones de Jennifer López desataron críticas en redes sociales, por quienes aseguran que “debe ser muy cansado vivir con ella”, dejando claro que están de acuerdo con Ojani Noa sobre que ella es el problema en sus relaciones.