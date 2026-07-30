Luego de semanas de rumores, Ana de Armas confirmó su relación con el músico venezolano Beto Montenegro tras ser vistos juntos en Madrid en un concierto de Rubén Blades.

Este hombre es nada menos que el vocalista de la banda Rawayana, un artista premiado con Grammy y referente de la música alternativa latinoamericana. Conoce su trayectoria en La Razón de México.

Beto Montenegro y Ana de Armas confirman su relación tras ser vistos juntos en Madrid

El 29 de julio, Ana de Armas y Beto Montenegro fueron captados en el festival Las Noches del Botánico durante la presentación de Rubén Blades en Madrid. La actriz y el cantante se mostraron muy cercanos.

El cantante fue visto abrazando a la intérprete por la espalda y hablándoles al oído durante gran parte del concierto, gestos que confirmaron públicamente su romance.

La pareja ya había despertado rumores semanas antes, pues fue vista en distintos lugares de la capital española. Sin embargo, esta aparición disipó dudas y demostraron que no temen mostrarse juntos en público.

Para Ana de Armas, este es su primer romance conocido tras su ruptura con Tom Cruise, en octubre de 2025, mientras que Beto Montenegro había estado enfocado en su carrera musical en los últimos años y no se encuentran registros de alguna relación.

Beto Montenegro, ¿quién es el músico venezolano que enamoró a Ana de Armas?

Alberto Beto Montenegro, tiene 37 años y nació en Caracas, Venezuela. Es un cantante, compositor y líder de la banda Rawayana, fundada en 2007, que fusiona rock alternativo, reggae, funk y ritmos caribeños.

El álbum debut de la agrupación fue Licencia Para Ser Libre (2011), pero su salto internacional llegó con Trippy Caribbean (2013), que estuvo nominado al Latin Grammy.

Rawayana ganó un Grammy en 2025 por el álbum ¿Quién trae las cornetas? y ha recibido premios Latin Grammy por canciones como “Feriado” (2024) y “Veneka”. Además, ha actuado en festivales como Coachella 2025 y en el programa NPR Tiny Desk.

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