Ana de Armas estrena romance con Manuel Anido, hijastro del presidente de Cuba y desata críticas | FOTO

Ana de Armas ha sido captada en romance con Manuel Anido, hijastro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lo cual ha desatado en redes sociales una serie de comentarios de quienes la critican por relacionarse con la familia del político, quien es señalado por el público como un dictador.

Fue hace más de diez años que Ana de Armas se mudó a Estados Unidos y la hispanocubana ha estado presente en diversas cintas, al grado que el año pasado estuvo nominada a un premio Oscar por su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde. Además, se ganó el amor del público y se convirtió en la nueva novia de Hollywood.

A pesar del éxito en su carrera, la mujer no ha olvidado sus raíces españolas, pues tiene familiares en Europa y gran parte de su vida la vivió en el viejo continente. Por ello, la mujer puede ser captada de vez en cuando en Madrid, donde recorre las mismas calles que cuando comenzaba su búsqueda por el estrellato.

Captan a Ana de Armas con el hijastro del presidente de Cuba

La semana pasada, Ana de Armas estuvo en Madrid. La joven lucía un abrigo largo y el cabello suelto, además de estar acompañada por un hombre alto, quien recordó a Paul Boukadakis, vicepresidente de Tinder y ex pareja de la famosa. Sin embargo, no estaba reunida con su ex, sino con Manuel Anido, hijastro del presidente de Cuba.

Juntos salieron a cenar en un famoso restaurante italiano, Numa Pompilio, y de regreso a la casa, caminaron con la perrita de la actriz; incluso, en un momento se besaron en una escena muy romántica. De este modo, se confirmaron los rumores que hablaban de una relación de la actriz con el hombre desde hace seis meses.

Ana de Armas es fotografiada en Madrid junto al hijastro del dictador cubano Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta. pic.twitter.com/JVpWeBTHL0 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 20, 2024

Su aparición juntos generó diversas críticas y señalamientos en contra de la famosa, pues reprobaron que la famosa tuviera una relación con el familiar del presidente de Cuba y la pasaran tan cómodamente mientras que existe una grave crisis económica y de violación a los derechos humanos en la isla latina.

"El hijastro de un dictador millonario a costa de tener en la mas miseria absoluta a los cubanos", “los hijos de los dictadores de gira por todo el mundo . Pagaran todo el mal que han hecho en esta o en otra vida“ y ”¡Qué decepción Ana de Armas! Al parecer no le importa nada el sufrimiento de sus hermanos cubanos", son algunos de los mensajes en redes sociales.

Después de la salida de Raúl Castro, Díaz-Canel asumió la jefatura del Estado cubano y posteriormente el cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano (PCC), el único partido legal en el país. Muchos lo consideran un dictador e incluso en 2021, el pueblo cubano se levantó con protestas masivas en las que pedían democracia y la partida del político.