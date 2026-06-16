La última foto de Gaspi y Oliver Tree antes de su muerte en Brasil

La muerte del youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree siguen conmocionando al mundo entero a solo un par de días del choque de dos helicópteros en Brasil, lo que derivó en las muertes de los famosos junto con otras cuatro personas.

La última foto de Gaspi y Oliver Tree antes de su muerte en Brasil

Hasta el momento, se siguen buscando los detalles sobre los últimos momentos de las celebridades antes de morir, pues incluso se especula que hay un video que se grababa cuando ocurrió el accidente en avión.

Probablemente una de las últimas fotos de Gaspi y Oliver Tree, tomada por Lucas Vignale frente al Cristo Redentor.



QEPD. pic.twitter.com/CLkBzKicY9 — Ari Solernó (@asolerno) June 15, 2026

En ese sentido, siguen saliendo imágenes de Gaspi y Oliver Tree horas antes del accidente fatal. En ese sentido, un amigo del músico fue quien compartió una imagen en la que se le puede ver al lado del streamer argentino.

“¿Cómo va la vida? ¿Cómo va lo de Reid? ¿Y la mudanza?”, fue el primer mensaje que le envió su amigo Getter. Posterior a ello, aparecía la foto con el joven argentino en “una toma de la película”.

Con ello, se confirma que ambos estaban trabajando en una producción juntos, aunque se desconocen los detalles de la misma, como la trama que tendría o su duración.

“Tuve muchas experiencias surrealistas y conecté con personajes divertidos en el camino”, expresó Oliver sobre lo que había vivido en los últimos días. El público rápidamente notó la imagen donde aparecen los famosos con el Cristo Redentor detrás de ellos.

La última foto de Gaspi y Oliver Tree antes de su muerte en Brasil ı Foto: Redes sociales

Después de esto, ambos fallecieron porque un helicóptero en el que iban se estrelló, producto de un impacto con otro en Río de Janeiro. Esta podría ser una de las últimas imágenes tomadas antes del accidente.

Otra foto cercana a la tragedia fue una de Gaspi publicada por una fan. “Vine a Brasil y me encontré a Gaspi“, escribió la chica junto con la foto.

En su cuenta de X, la joven posteriormente hizo una segunda publicación en la que se cuestionaba sobre la muerte de Gaspi, pues dudaba que hubiera ocurrido en realidad. “¿¿¿Es real??? Dijo que solo estaba de escala, no puede ser cierto", cuestionó.

Vine a brasil y me encontre con gaspi :D pic.twitter.com/qPAtcpkrym — EmetSuki (@EmetSuki) June 13, 2026

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