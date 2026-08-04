Madreperla: Hoy valen más los followers que los músicos

La reunión de Cecilia Toussaint, José Manuel Aguilera, Alfonso André y Federico Fong promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes del rock nacional este año. Sin embargo, más allá de la expectativa por el concierto que ofrecerán el 27 de agosto en el Teatro Metropólitan con el proyecto Madreperla, el cuarteto también levanta la voz sobre el momento que vive la música y lanza una crítica directa a una industria que, asegura, ha cambiado el talento por la popularidad en redes sociales.

En entrevista con La Razón, Alfonso André, integrante de Caifanes, afirmó que el problema no es la falta de músicos, sino el rumbo que ha tomado el negocio discográfico.

“Musicalmente, para mi gusto, la industria está bastante pobre. Las disqueras están haciendo cosas muy extrañas, firmando personas que muchas veces ni siquiera están interesadas en hacer música. Todo se basa en cuántos followers tienen. El talento pasó a pérdidas”, señaló el baterista.

Aunque reconoció que siguen apareciendo propuestas interesantes, consideró que el verdadero conflicto está en el modelo de negocio.

“Hay gente haciendo cosas muy interesantes. El problema es que la industria está pasando por momentos muy raros. Las plataformas de streaming también le han restado muchísimo valor a nuestro trabajo”, añadió.

Es precisamente en ese contexto donde nació Madreperla, un proyecto que no busca vivir de la nostalgia, sino abrir un nuevo capítulo creativo para cuatro músicos cuya trayectoria suma más de 40 años y que han dejado huella con agrupaciones como Caifanes, Jaguares, La Barranca y Arpía.

“Es un nuevo grupo de viejos conocidos que nos admiramos mutuamente y que hemos trabajado juntos durante muchos años. Teníamos ganas de hacer algo diferente y descubrir qué podíamos hacer”, explicó André.

El músico aseguró que el principal desafío fue construir un sonido distinto sin renunciar a la personalidad de cada integrante.

“Todos tenemos una identidad musical muy definida. Lo interesante era encontrar algo nuevo dentro de todas esas cosas que compartimos. Nos admiramos mucho y eso hace fácil trabajar juntos, pero también representa el reto de crear una forma de hacer música”, dijo.

El resultado es Si pudieras oír, álbum debut que reúne composiciones inéditas y algunas reinterpretaciones de temas que ahora adquieren una nueva dimensión con la voz de Cecilia Toussaint. El disco, además, será editado en vinil, una decisión que para los rockeros representa una postura frente al consumo acelerado de la música.

“Hacer un vinil es una invitación a darte el tiempo de sentarte, abrir el corazón y los oídos, escuchar una obra completa y no solamente tres segundos de una canción para pasar a la siguiente”, expresó la intérprete.

Toussaint explicó que el repertorio surgió de manera colectiva, recuperando canciones guardadas durante años y nuevas composiciones que fueron tomando forma en los ensayos.

“Cada quien propuso material. Algunas eran canciones nuevas, otras habían quedado fuera de otros proyectos. Probamos muchas cosas y entre todos decidimos qué funcionaba. Procuramos que nada fuera forzado y que todo ocurriera de manera natural”.

Sobre el panorama actual del rock, la cantante consideró que las dificultades para abrirse camino no son exclusivas de esta generación. “Siempre ha habido mucha gente haciendo buena música que no encuentra dónde mostrarla. Nosotros también pasamos por eso cuando empezábamos. Lo que sí cambió es que ahora competimos con el planeta entero”.

Por su parte, Federico Fong adelantó, que el público encontrará un espectáculo construido alrededor del nuevo repertorio, pero también con versiones renovadas de canciones ligadas a la historia musical.

“Vamos a tocar las canciones de Madreperla y también material de proyectos anteriores reinterpretado desde esta nueva formación, dándole otra dimensión”, concluyó el músico.