Niurka estalla contra Imelda Tuñón por polémica con José Manuel Figueroa: ‘¡Ya cállate!’ | VIDEO

Niurka Marcos ha vuelto ha encender las redes sociales, ahora tras unas fuertes declaraciones contra Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa que desde hace tiempo ha tenido una serie de conflictos con la familia de su esposo fallecido.

Todo surgió a partir de la filtración de una grabación atribuida a Imelda Tuñón, en el que supuestamente habría acusado a José Manuel Figueroa de abusar a su esposo, Julián Figueroa. El audio incluso afectó a Maribel Guardia, cuestionando su papel como madre ante tal situación. Dicha supuesta filtración cuya veracidad se desconoce, provocó una guerra de dimes y diretes en la familia.

José Manuel Figueroa RESPONDE a Imelda Tuñón tras declaraciones por presunto 4BUS0 contra Julián Figueroa | Crédito: Ana María Alvarado #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/ihVB0PMdV9 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) February 6, 2026

Niurka estalla contra Imelda Tuñón

Ahora, Niurka se sumó al drama en un reciente encuentro con los medios, donde soltó una serie de críticas en contra de Imelda. De este modo, aconsejó a la mujer de manera despiadada y sin filtros.

“¡Que se calle el hocico! O sea, ¡ya deja de drogarte! Sigue tu vida y deja de embarrar a un angelito tan inocente en tanta porquería”, sentenció la actriz cubana, lo último en referencia al hijo de Imelda con Julián.

Agregó que desde su perspectiva, la mujer se está perjudicando: “Nombre, ella es peor enemiga de ella misma. Ella solita, solita. En mi religión hay una frase célebre que dice: ‘Caerás por tu propia cabeza, niña. Caerás por tu propia cabeza’. No hay que hacer nadie más”, indicó.

También aseguró que a Imelda “no le interesa para nada” el bienestar del menor de edad. “Porque embarrar, sumergir en tanta porquería a un angelito tan inocente, ya partiendo de ahí, ¡ya cállate!”, dijo.

Por otro lado, el conflicto entre Tuñón y José Manuel Figueroa avanza, pues el cantante interpuso el 12 de febrero de 2026 una demanda contra la joven por daño moral en la Ciudad de México.

A través de Instagram, José Manuel enfrentó a Imelda: “Es triste ver cómo tú, que juraste amarlo, intentas empañar su recuerdo”, lamentó al hablar de su hermano. Además, advirtió que no permitirá que se ataque la honra de su familia sin consecuencias legales.