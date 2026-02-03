Imelda Tuñón reacciona los videos filtrados donde se golpea y amenaza a Julián Figueroa

Después de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani filtró videos en los que podemos ver a Imelda Tuñón perdiendo el control y con una actitud violenta hacia su esposo Julián Figueroa, las redes sociales se han encendido contra la ex nuera de Maribel Guardia.

Ahora, Imelda Tuñón ha reaccionado a los materiales filtrados que han revelado una faceta inesperada de ella y han generado que muchos incluso duden de la seguridad de su hijo José Julián con ella, recordando la batalla legal de la actriz con Maribel Guardia.

Totalmente desquiciada 😳 salven al niño de esa mujer https://t.co/J3SAGHZxsM pic.twitter.com/UfSsojAe7V — La Comadrita (@lacomadritaof_) February 2, 2026

En el video más viral, vemos a la mujer mientras llevaba puesta una bata, saltando y golpeándose contra el suelo antes de querer sacar a su esposo del cuarto en el que estaban. El cantante le advierte que si lo ataca, ella se iría a la cárcel y posteriormente destaca que el golpe se lo hizo ella sola al azotarse en el piso.

Imelda Tuñón reacciona a los videos filtrados donde ataca a Julián Figueroa

Tras exponerse el polémico video, la actriz reapareció en redes sociales con una serie de fotos y videos compartiendo en compañía de su hijo: “NUESTRO PUENTE (fin de semana largo para los no mexicanos) Bendiciones y espero que la pasaran también como nosotros, los quiero. Día de flojera y no hay pena en mí”, escribió.

En sus historias, hizo varias publicaciones que han sido consideradas como indirectas en medio de la polémica con frases como “no siempre tienes que defender tu verdad” o “la verdad no existe, existen múltiples observadores”.

Posteriormente, en sus historias publicó una cajita de preguntas, aunque advirtió que solo contestaría a los suscriptores de su canal, pues asegura que al resto “no les interesa y solo la quieren atacar”.

Imelda Tuñón reacciona a los videos filtrados donde ataca a Julián Figueroa ı Foto: Instagram

También reposteó una historia en la que citó un mensaje de una amiga suya, quien escribió “ese video dice más de Julian de que Imelda. Quieren seguir con su juego de los 90s donde decían que las mujeres estábamos locas, pero ya no estamos en esos tiempos”, comenzaba el mensaje.

“Ese show fue provocadísimo por el mismo Julián y ahora la graba para hacerse la víctima. No bebé, ya no”, deçía el mensaje con el que Imelda Tuñón demostró estar de acuerdo al compartirlo.