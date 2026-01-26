¿Cuál es la diferencia de edad entre Maribel Guardia y Marco Chacón?

Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón fueron invitados del reality show ¿Apostarías por mí? donde la actriz hizo una fuerte revelación sobre su pasado con su pareja, tras dar a conocer el motivo por el que llegó a terminar con él en el pasado.

El motivo que llevó a Maribel Guardia a tomar la decisión de poner fin a su romance con Marco Chacón fue la edad, pues entre ambos existe una diferencia considerable de años, donde la mujer es bastante mayor que él.

La vez que Maribel Guardia rompió con Marco Chacón por su edad

Durante el programa, la pareja leyó una inesperada pregunta que decía “¿Cuál fue la primera vez que tuvieron que luchar por su amor y por qué?“, ante lo que la modelo confesó que ella terminó hace años con su marido por un importante motivo.

“La primera vez, mira yo le llevo a Marco 10 años, entonces yo decidí que lo tenía que dejar, porque dije ‘esto no puede seguir, le llevo 10 años, esto no va a funcionar’, entonces yo terminé con él porque decía ‘no puedo estar con un hombre más joven que yo, no me puedo enamorar de un hombre más joven que yo’”, precisó.

A pesar del prejuicio, la famosa admitió que el amor fue más fuerte que los pensamientos que la hacían dudar: “El amor fue mucho más fuerte y al final uno no sabe cuánto tiempo va a vivir, siempre te la pasas pensando en el futuro, pero no sabes si el futuro existe”, dijo.

“Vivimos este momento presente y 30 años después estamos aquí, amándonos más que nunca y sintiéndome una mujer muy feliz de tener un hombre como él a mi lado”, comentó dejando ver lo enamorada que aún se encuentra de su pareja.