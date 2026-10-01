Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 1 de octubre 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por la anhelada Villa 360, el mejor lugar para descansar y recuperarse de las intensas jornadas en los circuitos.

Una vez más se juegan su estancia en este lugar, pero antes del duelo estelar los deportistas van a ir a un desafío en la zona de peligro, con el que se define a uno de los va a ir a la eliminación el domingo.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, se trata de información no confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

La Batalla por la Villa 360 llevará a ambos equipos al límite ¿quién obtendría el triunfo? 🔴🔵



Descúbrelo esta tarde en #ExatlónMéxico, a las 6:30 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣

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¿Qué pasa hoy en Exatlón México?

Los atletas del programa saldrán a dar su máximo esfuerzo, los hombres tienen que dejar todo en la Zona de Peligro, ya que el que pierda será el primer instalado en el duelo de eliminación del domingo y nadie quiere estar en riesgo de salir del reality show deportivo más importante de México.

Por otra parte, los rojos ya no quieren estar en las terribles barracas, así que harán todo lo posible por arrebatarle a los azules la Villa 360.

Sin embargo, la escuadra celeste verá una oportunidad para aprovecharla y es que los rojos siguen teniendo conflictos internos y los azules se darán cuenta de ello y van a sacar ventaja de ello para las competencias.

La escuadra escarlata ha tenido problemas por los egos de sus competidores y muchas veces eso les impide avanzar como equipo, sobre todo lo que son leyendas y llevan desde la primera temporada.

Las rivalidades siguen aumentando y ahora Alexis y Emilio son los que van a tener fricciones, por primera vez Adrián Leo no está involucrado en el pleito como en todas sus temporadas.

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