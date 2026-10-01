El caso de Lizzie Borden sigue siendo uno de los crímenes más enigmáticos de la historia de Estados Unidos, pese a que han pasado más de 130 años desde que sacudió Massachusetts.

Tras el estreno de Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix, miles de personas desean conocer las imágenes reales del expediente. Afortunadamente estas han sido conservadas por la Sociedad Histórica de Fall River y muestran la crudeza de los asesinatos ocurridos en 1892, así como el proceso judicial que convirtió a Lizzie en protagonista de un juicio seguido por todo el país; aquí te las mostramos.

Estas son las FOTOS reales del caso de Lizzie Borden

El 4 de agosto de 1892, la casa de los Borden en Fall River, Massachusetts, EU, se convirtió en escenario de un doble homicidio que causa intriga hasta nuestros días. Andrew J. Borden fue hallado muerto en el sofá de la sala, con 10 golpes de hacha en la cabeza.

Andrew J. Borden fue encontrado en un sillón, el 4 de agosto de 1892 ı Foto: Sociedad Histórica de Fall River

Mientras tanto, la esposa de Andrew y madrastra de Lizzie, Abby Borden, fue encontrada por la policía en la habitación de invitados del segundo piso, con 19 heridas, también en la cabeza.

El cuerpo de Abby Borden fue encontrado en la habitación de invitados el 4 de agosto de 1892 ı Foto: Sociedad Histórica de Fall River

Las autoridades encontraron además un hacha sin mango en el sótano, considerada el arma homicida, junto a varios paños ensangrentados (aunque Lizzie declaró que esas telas eran suyas pues estaba menstruando, lo que causó repele en los policías y no quisieron investigar más).

El "hacha sin mango" encontrada en el sótano de la casa de los Borden ı Foto: Sociedad Histórica de Fall River

Un día después del funeral de Andrew J. y Abby Borden, testigos señalaron que Lizzie Borden quemó un vestido en la cocina, lo que levantó sospechas.

Además, otras personas aseguraron que la joven intentó comprar ácido prúsico, un veneno letal, aunque el farmacéutico se negó a vendérselo.

El 11 de agosto de 1892, Lizzie Borden fue arrestada y acusada del asesinato de su padre y su madrastra. Durante el juicio, los cráneos de Andrew y Abby se presentaron como evidencia para demostrar la coincidencia con el arma. Lizzie se desmayó al verlos y nunca testificó; sólo dijo: “Soy inocente. Dejo que el consejo hable por mí”.

Tras tres semanas de audiencias, el 20 de junio de 1893, el jurado declaró a Lizzie no culpable. Aunque fue absuelta, la duda sobre su responsabilidad nunca desapareció y genera intriga hasta hoy, más de un siglo después.

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