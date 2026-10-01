¿Quién es Min Ah, la tercera esposa de Jim Carrey?

El actor y comediante de 64 años de edad, Jim Carrey, se casó por tercera ocasión este 2026 con una actriz, Min Ah, a quien recientemente había presentado como su pareja durante los César Film Awards de París, Francia.
Pese a que existían rumores sobre la relación de Jim Carrey y Min Ah desde el 2022, cuando fueron vistos en un evento benéfico, fue hasta febrero de este 2026 que se confirmó públicamente su relación.
Durante la ceremonia de los César Film Awards, Jim Carrey ofreció un discurso agradeciendo a su padre, a su familia, a su hija Jane, su nieto Jackson y a su “sublime compañera, Min” a quien dijo amar.
La boda fue una ceremonia privada que se realizó en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por lo que no se conocen más detalles sobre el nuevo matrimonio del actor canadiense reconocido y galardonado por varias de sus interpretaciones.
¿Quién es Min Ah?
Min Ah, conocida también como Minzi, es una actriz surcoreana que, pese a residir en Los Ángeles como muchos artistas reconocidos a nivel mundial, mantiene un perfil discreto ante el ojo público.
Minzi, quien actualmente tiene 32 años de edad, cuenta con experiencia en proyectos independientes encofados principalmente en el performance, el arte digital y la actuación.
Debido a que Min Ah trabaja en proyectos independientes y a menor escala, no existe mucha información sobre ella, su carrera profesional, o detalles sobre su vida privada.
Posiblemente ahora que se hizo público su matrimonio la nueva pareja sea vista con más frecuencia en el público, por lo que los detalles sobre su relación sentimental podrían ir saliendo a la luz proximamente.
Desde hace algunos años Jiim Carrey dijo que quería tomarse un descanso de la vida pública para dedicarle tiempo a la espiritualidad y tranquilidad, por lo que ahora muchas personas han comenzado a relacionar esta decisión con su nuevo matrimonio.
Además de Min Ah, Jim Carrey contrajo matrimonio con Melissa Womer desde 1987 hasta 1995, con quien tuvo una hija, y posteriormente se casó con Lauren Holly, con quien mantuvo una relación más corta.
En 2005 comenzó una relación con Jenny McCarthy, y después salió con Cathriona White, la maquillista irlandesa que perdió la vida el 28 de septiembre del 2015 por sobredosis de medicamentos.
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