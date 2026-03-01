Aseguran que Jim Carrey tiene un clon: ¿Cómo se ve ahora y cuál es el color de sus ojos?

En los últimos días, un curioso rumor sobre la supuesta “clonación” de Jim Carrey se apoderó de redes sociales. Todo comenzó tras la aparición del actor en los Premios César en París, Francia, donde algunos usuarios aseguraron que no parecía él mismo.

La especulación creció rápidamente, alimentada por imágenes que circulaban en línea y por la ausencia de comentarios oficiales de su equipo. Aquí te contamos qué es lo que sucedió.

Tras la participación de Jim Carrey en los Premios César, millones de personas en redes sociales aseguran que el actor fue “clonado”, pues su aspecto físico era “raro”.

Incluso surgieron varias fotografías en las que comparaban cómo lucía en 2006 y cómo luce ahora. El verse tan distinto en las imágenes, alimentó las teorías de Internet.

Jim Carrey ı Foto: X @DavidWolfe

Además, un detalle que llamó la atención fue el color de los ojos de Jim Carrey, pues originalmente son tono marrón claro, y en esta ocasión lucían verdes. La diferencia tan marcada generó miedo e intriga entre los fans del histrión.

Color de ojos de Jim Carrey, antes y después ı Foto: X @BlaireWhite

¿Jim Carrey tiene un clon o no?

Jim Carrey no tiene un clon, todo se trató de una confusión. El maquillador profesional Alexis Stone, conocido por sus transformaciones hiperrealistas de celebridades aclaró qué sucedió.

A través de su cuenta de Instagram, Stone confesó que se había disfrazado de Jim Carrey para asistir a los Premios César. Compartió fotografías del evento junto con el proceso de caracterización, que incluyó una máscara protésica, una peluca y unos dientes falsos que le permitieron replicar con exactitud la apariencia del actor estadounidense.

Este trabajo de efectos especiales se convirtió en el rumor viral sobre la “clonación” del famoso, generando confusión entre quienes no conocían la intervención artística (o sea, casi nadie). La perfección del maquillaje fue tal que muchos espectadores creyeron realmente estar viendo a Jim Carrey en la gala.

No obstante, el color de sus ojos fue un detalle que no pasó desapercibido, pues el joven Alexis Stone tiene los verdes y el actor cafés.

Esta “broma” le sacó un buen susto a todo el mundo, pero ahora se sabe que todo fue planeado y el actor se encuentra bien.