Jim Carrey reaparece en París para recibir el César de Honor | VIDEO

Jim Carrey sorprendió al aparecer en la edición 51 de los Premios César para recibir el premio César Honorífico, con el que se reconoce su trayectoria en el cine hollywoodense, después de que el histrión diera a conocer su inminente retiro de la actuación.

Con películas como The Truman Show y Eternal Sunshine of the Spotless Mind, entre muchas otras, Jim Carrey marcó un antes y un después en la comedia y el drama dentro de la industria de Hollywood, por lo que en redes sociales han celebrado su César de Honor.

Cuando recogió su galardón, el histrión dedicó unas palabras frente a los asistentes de la ceremonia que celebra lo mejor del cine francés sobre la actuación, al indicar que “en cada personaje que encarnas es como la arcilla del escultor” que le da forma desde “la forma de su corazón”.

Carrey dedicó el premio a su padre, a quien describió como “el hombre más gracioso” que conoció y recordó a su familia que emigró de Saint-Malo, Francia a Canadá. Al sostener el trofeo cúbico, expresó que dicho triunfo “es quizás lo que su familia buscaba”.

El actor de 64 años de edad recibió una ovación de pie y aseguró que “la vida es parodia” y añadió: “Si quieres que la fortuna te sonría, sonríele primero, es difícil pero hay que intentarlo”, invitó.

Quelle classe 👑

Le discours en français du César d'honneur, Jim Carrey.



De The Mask à The Truman Show, en passant par Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a conquis nos cœurs et reçoit un hommage plus que mérité. pic.twitter.com/wVdCpG6Ay8 — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2026

La ceremonia estuvo repleta de guiños a la trayectoria del famoso. En la apertura, el presentador de la ceremonia, Benjamin Lavernhe, se transformó en su personaje de “The Mask” para bailar vestido de amarillo.

Por su parte, la actriz francesa Camille Cottin alabó la capacidad de Jim para estirar su cara “más allá de la gravedad y de la dignidad, a veces”, con una “técnica sobrenatural”. A la entrega del galardón, entró al escenario el realizador Michel Gondry, con quien el comediante trabajó en la cinta de culto Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

“¿Cómo estuvo mi francés? ¿Más que mediocre, no?”, lanzó Jim Carrey al público del teatro Olympia de París como una manera de cerrar su discurso con el toque de humor que lo ha caracterizado a través de los años.

Cabe mencionar que la estrella de la actuación causó revuelo con su aparición, pues en redes sociales señalaron lo diferente que luce el artista a comparación de otras ocasiones, lo que comenzó a generar diversas teorías en Internet por un cambio en sus ojos.

Te podés operar y deformarte, pero los ojos no cambian, la mirada no cambia.



Este no es Jim Carrey pic.twitter.com/kEAIafo0WP — Poirot (@Argenpoirot) February 27, 2026