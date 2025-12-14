A 25 años del estreno de El Grinch (2000), Jim Carrey reveló detalles inéditos sobre el infierno que tuvo que pasar para encarnar al icónico personaje en la adaptación dirigida por Ron Howard.

Aunque la cinta fue un éxito, pues recaudó 346 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la más taquillera de ese año en Estados Unidos, para el actor la experiencia implicó superar el dolor físico y ataques de pánico que le provocaba el complejo maquillaje.

El famoso intérprete incluso estuvo a punto de abandonar el rodaje y devolver los 20 millones de dólares (mdd) que la producción le había pagado por su participación en la cinta.

Jim Carrey estuvo a punto de abandonar ‘El Grinch’ debido a ataques de pánico por el maquillaje

De acuerdo con un artículo de Variety, Rick Baker, artista de efectos de maquillaje y ganador del Oscar por su trabajo en la película El Grinch, recordó que el estudio en un inicio quería simplificar el proceso de maquillaje para el actor.

“El estudio dijo: ‘Le estamos pagando 20 millones a Jim y queremos verlo. Solo píntenlo de verde’”, comentó. Baker agregó que se opuso a ello: “Pero no es Cómo el Jim Carrey verde robó la Navidad. Es Cómo el Grinch robó la Navidad. Debe parecer un personaje fantástico”.

Luego, dijo Variety, Jim Carrey insistió en someterse a una transformación completa, aunque pronto descubrió que esa decisión lo llevaría al extremo. El traje estaba confeccionado con pelo de yak que lo desesperaba, los dedos de diez pulgadas le impedían rascarse, los dientes dificultaban el habla y los pupilentes le cubrían todo el ojo, tenía una visión mínima.

“No podía respirar por la nariz… terminé respirando por la boca durante toda la película”, confesó Jim Carrey.

El productor Brian Grazer le ofreció al actor la opción de usar efectos digitales para los ojos verdes, pero Carrey se negó: “Quería tener ojos verdes reales. Eran como frisbees en mis ojos. Estaba en tanto dolor”.

El director Ron Howard añadió que el actor llegó a tener ataques de pánico: “Lo veía tirado en el suelo entre tomas, con una bolsa de papel. Estaba miserable”.

Han pasado más de dos décadas y nadie ha logrado superar al Grinch de Jim Carrey.



No es nostalgia.



Jim Carrey ofreció devolver los 20 millones de dólares de pago por la película

El primer día de rodaje de El Grinch requirió ocho horas de maquillaje y Jim Carrey amenazó con devolver su salario de 20 millones de dólares y abandonar el proyecto. Para solucionar la situación, contrataron a Richard Marcinko, un experto en entrenar a militares y agentes de la CIA para soportar torturas.

“Me dio una lista de cosas que podía hacer cuando empezaba a entrar en espiral… golpearme la pierna, comer todo lo que pudiera, cambiar patrones en la habitación”, relató Jim Carrey. Más tarde descubrió que Marcinko había fundado el SEAL Team Six.

El SEAL Team Six, también conocido como DEVGRU (Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial), es una de las unidades de operaciones especiales más élite de la Marina de Estados Unidos.

Finalmente, el proceso de maquillaje para caracterizarlo como El Grinch se redujo a tres horas, y Carrey encontró alivio en la música: “Lo que realmente me ayudó fue escuchar todo el catálogo de los Bee Gees. Su música es tan alegre”.

El actor aseguró que sólo volvería a interpretar al Grinch mediante captura de movimiento, para evitar el tormento físico que lo marcó hace 25 años.