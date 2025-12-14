¿De qué murió Peter Greene, actor de La Máscara?

Peter Greene, conocido por interpretar al villano de La Máscara, falleció a los 60 años. El actor falleció el viernes 12 de diciembre de 2025 en Manhattan, Nueva York, según informó su representante Gregg Edwards.

Los fans del intérprete expresaron su consternación ante la pérdida de uno de los rostros más destacados del mundo del cine en los años 90. Además, la muerte de Greene está envuelta en bastante misterio. Te contamos lo que se sabe sobre las causas del fallecimiento de este famoso.

¿Quién era Peter Greene?

Peter Greene fue un actor estadounidense reconocido por sus intensos papeles de villano en los años noventa, en especial en Pulp Fiction y La Máscara. Su talento para encarnar personajes oscuros lo convirtieron en una figura referente del cine de esa época.

El artista nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Estados Unidos. Greene tuvo una juventud difícil, pues se escapó de su casa a los 15 años y vivió en la calle durante varios años antes de dedicarse a la actuación en sus veintitantos.

Su carrera despegó en la década de 1990, cuando interpretó a Zed en Pulp Fiction de Quentin Tarantino y al villano Dorian Tyrell en La Máscara, junto a Jim Carrey y Cameron Diaz

A lo largo de su trayectoria participó en películas como The Bounty Hunter y diversos thrillers, en los que destacó por interpretar personajes complejos que demostraban lo talentoso que era, sin contar con un atractivo que le valió la admiración de millones de fans.

De acuerdo con información de AP, el actor Peter Greene estaba trabajando en dos proyectos cuando falleció. entre estas producciones está un documental sobre la retirada de fondos del gobierno federal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), según Edwards, su representante.

También participó en un episodio de Dope Thief este año.

This is what Peter Greene said in what may have been final phone call before shocking death https://t.co/AIbr3nE8KU pic.twitter.com/LBVOSquWg1 — New York Post (@nypost) December 13, 2025

¿De qué murió Peter Greene, actor de La Máscara?

La causa oficial de muerte de Peter Green no se ha dado a conocer hasta el momento. De acuerdo con medios estadounidenses, vecinos del actor de La Máscara llamaron a la policía al escuchar mucho ruido en su departamento y música a todo volumen.

De acuerdo con los testigos, fueron a tocar a su puerta, pero no recibieron respuesta.

La policía llegó al domicilio del intérprete y encontró el cuerpo de Peter Greene tirado en el suelo. Luego, los elementos llamaron a emergencias y, finalmente, una revisión médica confirmó la muerte del famoso.