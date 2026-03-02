¿Quién es Alexis Stone? El maquillista que habría reemplazado a Jim Carrey

¿Jim Carrey fue clonado? Esta es una de las preguntas que los Internautas se hicieron a partir de la inesperada aparición del histrión como parte de los Premios César en Francia, donde el famoso supuestamente acudió para recibir un galardón por su trayectoria.

En redes sociales destacaron que Jim Carrey se veía diferente a como estamos acostumbrados y recordaron que el famoso se encontraba inminentemente retirado. Por ello, se comenzó a hablar incluso de una posible clonación, aunque parece ser que hay una explicación detrás de las diferencias físicas del famoso.

📽️ Jim Carrey reaparece en París para recibir el César de Honor



🏆 En una de sus contadas apariciones públicas desde que anunció su retiro intermitente de la actuación, el legendario Jim Carrey iluminó la alfombra roja de la 51ª edición de los Premios César. 🎞️ La Academia del… pic.twitter.com/rBNtBafe5E — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 28, 2026

Maquillista asegura que asistió a los César como Jim Carrey

En redes sociales, el maquillista Alexis Stone publicó una serie de fotos donde podemos ver al actor de ‘The Truman Show’ justo como lo vimos en la ceremonia de premiación, incluyendo sus ojos que inquietaron a muchos.

“Alexis Stone como Jim Carrey en París”, escribió el experto en efectos especiales, quien agregó una foto donde podemos ver una máscara realista con las facciones del rostro del histrión.

En la foto también se alcanza a ver una peluca, dientes falsos y un set de maquillaje para darle mayor realismo a la caracterización. Detrás de todo, había un balcón con vista a la torre Eiffel.

Para muchos, esta publicación buscaba confirmar que el querido actor no salió de su retiro para asistir a los premios y que se trataba de un hombre que destaca por sus caracterizaciones hiperrealistas con las que sorprende a millones.

Otros mencionaban que era una manera del maquillista para montarse en la tendencia de dar de qué hablar.

¿Quién es Alexis Stone?

El nombre real de Alexis Stone es Elliot Joseph Rentz, un performer especializado en maquillaje de efectos especiales y prótesis hiperrealistas. En diversas ocasiones el hombre ha cobrado viralidad por aparecer en eventos públicos caracterizado como figuras reconocidas.

Cabe mencionar que la organización de los Premios César confirmó que Jim Carrey sí formó parte de la ceremonia de premios, la cual habría sido planeada con meses de anticipación; sin embargo, muchos aún dudan de si hubo o no un reemplazo.