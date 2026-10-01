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¿De qué trata El túnel del amor y quiénes participan en el reality?

La argentina Cecilia Galliano está a cargo de la conducción del programa; 20 participantes se enfrentarán a retos y dinámicas sorprendentes

El túnel del amor
El túnel del amor Foto: IG ceci_galliano/Edición La Razón
Por:
Martha Díaz

El nuevo reality El túnel del amor está a pocas semanas de estrenarse en Unimas y busca mantener al público al filo del asiento con sus retos y dinámicas únicas que encenderán el ambiente.

El programa pondrá a prueba tanto la amistad como el amor entre 20 participantes, quienes deberán sobrevivir en la competencia en un entorno lleno de dinámicas inspiradas en la vida digital y las aplicaciones de citas más populares de los últimos años. Descubre de qué trata El túnel del amor y a quiénes veremos en la pantalla.

¿De qué trata El túnel del amor?

El reality El túnel del amor reunirá a jóvenes acompañados de sus mejores amigos, quienes asumen el rol de “Cupidos”. La misión principal es ayudar a su compañero a encontrar pareja, aunque las reglas permiten que todo cambie pues el amigo puede terminar enamorándose de algún participante o incluso sabotear el flechazo de su compañero.

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Los participantes se dividen en dos casas, Casa Ciudad y Casa Playa, donde deben enfrentar dinámicas semanales que incluyen fiestas, confesiones y retos inspirados en redes sociales. El “túnel” tiene vida propia en este programa, por lo que decide cuándo y cómo se abren oportunidades para encuentros entre los concursantes.

La argentina Cecilia Galliano está a cargo de la conducción de El túnel del amor, quien se convierte en la “Cupido mayor” y consejera de los participantes. Ella ofrece un espacio llamado “consultorio de Ceci” para que los concursantes se desahoguen y reciban consejos.

¿Quiénes participan en el reality El túnel del amor?

20 competidores, entre actores, influencers y deportistas, se aventuran para encontrar a su pareja ideal en El túnel del amor, ellos son:

  • Gustavo Venditti
  • Agustín Saquilan
  • Camilo Andrés Castellón
  • Juan Camilo Castellón
  • Edgar Rivera
  • Wilfredo Mathews
  • Victor Cabarca
  • Aldair Sandoval
  • Iván Flores
  • Youssif Eljure
  • Mary Ann Cabrera
  • Darian Castillo
  • Paola Cabrera
  • Fernanda Fregoso
  • Natalie Martínez
  • Anamar Pérez
  • Leslie De Los Reyes
  • Brenda López
  • Stephanie Vidal
  • Paola Arenas
  • Irazu Rangel
  • Lorena Schutte

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