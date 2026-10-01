¿De qué trata El túnel del amor y quiénes participan en el reality?

El nuevo reality El túnel del amor está a pocas semanas de estrenarse en Unimas y busca mantener al público al filo del asiento con sus retos y dinámicas únicas que encenderán el ambiente.

El programa pondrá a prueba tanto la amistad como el amor entre 20 participantes, quienes deberán sobrevivir en la competencia en un entorno lleno de dinámicas inspiradas en la vida digital y las aplicaciones de citas más populares de los últimos años. Descubre de qué trata El túnel del amor y a quiénes veremos en la pantalla.

¿De qué trata El túnel del amor?

El reality El túnel del amor reunirá a jóvenes acompañados de sus mejores amigos, quienes asumen el rol de “Cupidos”. La misión principal es ayudar a su compañero a encontrar pareja, aunque las reglas permiten que todo cambie pues el amigo puede terminar enamorándose de algún participante o incluso sabotear el flechazo de su compañero.

Los participantes se dividen en dos casas, Casa Ciudad y Casa Playa, donde deben enfrentar dinámicas semanales que incluyen fiestas, confesiones y retos inspirados en redes sociales. El “túnel” tiene vida propia en este programa, por lo que decide cuándo y cómo se abren oportunidades para encuentros entre los concursantes.

La argentina Cecilia Galliano está a cargo de la conducción de El túnel del amor, quien se convierte en la “Cupido mayor” y consejera de los participantes. Ella ofrece un espacio llamado “consultorio de Ceci” para que los concursantes se desahoguen y reciban consejos.

¿Quiénes participan en el reality El túnel del amor?

20 competidores, entre actores, influencers y deportistas, se aventuran para encontrar a su pareja ideal en El túnel del amor, ellos son:

Gustavo Venditti

Agustín Saquilan

Camilo Andrés Castellón

Juan Camilo Castellón

Edgar Rivera

Wilfredo Mathews

Victor Cabarca

Aldair Sandoval

Iván Flores

Youssif Eljure

Mary Ann Cabrera

Darian Castillo

Paola Cabrera

Fernanda Fregoso

Natalie Martínez

Anamar Pérez

Leslie De Los Reyes

Brenda López

Stephanie Vidal

Paola Arenas

Irazu Rangel

Lorena Schutte

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