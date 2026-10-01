¿De qué trata El túnel del amor y quiénes participan en el reality?

El nuevo reality El túnel del amor está a pocas semanas de estrenarse en Unimas y busca mantener al público al filo del asiento con sus retos y dinámicas únicas que encenderán el ambiente.
El programa pondrá a prueba tanto la amistad como el amor entre 20 participantes, quienes deberán sobrevivir en la competencia en un entorno lleno de dinámicas inspiradas en la vida digital y las aplicaciones de citas más populares de los últimos años. Descubre de qué trata El túnel del amor y a quiénes veremos en la pantalla.
¿De qué trata El túnel del amor?
El reality El túnel del amor reunirá a jóvenes acompañados de sus mejores amigos, quienes asumen el rol de “Cupidos”. La misión principal es ayudar a su compañero a encontrar pareja, aunque las reglas permiten que todo cambie pues el amigo puede terminar enamorándose de algún participante o incluso sabotear el flechazo de su compañero.
Los participantes se dividen en dos casas, Casa Ciudad y Casa Playa, donde deben enfrentar dinámicas semanales que incluyen fiestas, confesiones y retos inspirados en redes sociales. El “túnel” tiene vida propia en este programa, por lo que decide cuándo y cómo se abren oportunidades para encuentros entre los concursantes.
La argentina Cecilia Galliano está a cargo de la conducción de El túnel del amor, quien se convierte en la “Cupido mayor” y consejera de los participantes. Ella ofrece un espacio llamado “consultorio de Ceci” para que los concursantes se desahoguen y reciban consejos.
¿Quiénes participan en el reality El túnel del amor?
20 competidores, entre actores, influencers y deportistas, se aventuran para encontrar a su pareja ideal en El túnel del amor, ellos son:
- Gustavo Venditti
- Agustín Saquilan
- Camilo Andrés Castellón
- Juan Camilo Castellón
- Edgar Rivera
- Wilfredo Mathews
- Victor Cabarca
- Aldair Sandoval
- Iván Flores
- Youssif Eljure
- Mary Ann Cabrera
- Darian Castillo
- Paola Cabrera
- Fernanda Fregoso
- Natalie Martínez
- Anamar Pérez
- Leslie De Los Reyes
- Brenda López
- Stephanie Vidal
- Paola Arenas
- Irazu Rangel
- Lorena Schutte
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