La actriz argentina Cecilia Galliano se ha convertido en un rostro conocido en la televisión mexicana, donde ha destacado en programas como Sabadazo y La Casa de los Famosos. Sin embargo, en los últimos años, quien ha acaparado la atención es su hijo Santiago, pues su crecimiento físico lo ha convertido en tema recurrente en medios y redes sociales.

La diferencia de estatura entre madre e hijo es notable, tomando en cuenta que la famosa es alta, es por ello que los seguidores de la familia se preguntan ¿cuánto miden la conductora y su hijo menor?

¿Cuánto mide Cecilia Galliano y cuánto mide Santiago, su hijo?

La conductora argentina Cecilia Galliano mide 1.75 metros, una estatura que la ha hecho destacar en el mundo del espectáculo, en especial en México, donde el promedio es 1.58 metros en mujeres.

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El hijo de la también actriz, llamado Santiago Rulli Galliano, tiene 16 años y ya mide 2.00 metros, superando no sólo a su madre, sino también a su padre, quien mide 1.87 metros.

Actualmente, Santiago Rulli Galliano se prepara como basquetbolista profesional en la prestigiosa IMG Academy en Florida, donde sus 2.00 metros de estatura se convierten en una ventaja deportiva deseada por muchos.

¿Quién es el papá del hijo de Cecilia Galliano?

El padre de Santiago es el reconocido actor argentino Sebastián Rulli, famoso por su participación en exitosas telenovelas como Rubí, Teresa y Lo que la vida me robó.

La relación entre el histrión y Cecilia Galliano terminó hace más de una década, pero ambos mantienen un vínculo cercano por la crianza de su hijo.

Basta ver algunas fotografías para saber que Santiago heredó rasgos físicos del intérprete, en especial su impresionante estatura se atribuye en gran parte a la genética paterna, pues el papá de Sebastián Rulli también es muy alto. El actor mide 1.87 metros de estatura.

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